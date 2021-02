Casos de Covid han sido escasos entre pescadores; esperan la vacuna

Entre los trabajadores del mar ha habido pocos casos de coronavirus y escasos decesos, afirmó Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz, y se pretende que la mayor cantidad posible de personas reciba la vacuna que aplica el Sector Salud.

Resaltó que sí ha habido contagios pero no muchos y las defunciones son mínimas, aunque no citó cifras pues dijo que ese gremio no tiene acceso a los servicios de salud, cada quién se atiende por sus propios medios y poco se sabe de la suerte que corren.

"Sí ha habido casos últimamente, pero lo que es aquí en la pesca han sido eventos ligeros, yo creo que es por la misma actividad, que les ha fortalecido su sistema inmune el consumo de pescado, y eso ha sido factor favorable".

-¿Ha habido casos pero ningún deceso?

"Sí, sí ha habido decesos, pero han sido personas grandes que han tenido problemas de diabetes y otros, lo que llaman comorbilidades", señaló Hernández Guzmán.

En cuanto a la vacuna que ya se aplica entre los sectores de mayor edad de la población, dijo haber escuchado que ya empiezan a contactar a personas con más de 60 años de edad, pero los pescadores no tienen muchas oportunidades porque no forman parte de padrones sociales.

Al señalarle que existe un sitio web del gobierno federal en el que pueden registrarse aunque no sean beneficiarios de programas sociales, dijo que se buscará obtener el registro, porque entre los pescadores hay varios adultos mayores que todavía salen a trabajar y se exponen a eventuales contagios.

Por otra parte el representante de pescadores mencionó que la temporada de nortes causa estragos entre el sector del que él forma parte, pues los fuertes vientos desestabilizan las corrientes marinas y eso aleja a las especies que ellos capturan para venderlas en los puntos de comercialización, restaurantes y pequeñas fondas.

Pidió que se les tome en cuenta en los apoyos federales porque desde que empezó la pandemia del coronavirus se las han visto muy duras, pues la pesca es una actividad incierta, sobre todo en temporada de nortes y frentes fríos, con bajas capturas y pocos ingresos económicos.