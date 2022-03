En su reciente visita al municipio de Veracruz , Diana Karina Barreras Samaniego , diputada local en Sonora y esposa de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ha sostenido reuniones con grupos de mujeres de varios sectores, por lo que se encontró con ex reinas del Carnaval jarocho, al que reconoció como necesario y muy importante para la reactivación económica del municipio, luego de dos años de pandemia.

Agregó que justo ahora tuvo una reunión con las ex reinas del Carnaval.

"Fue una reunión muy grata, donde nos compartieron sus experiencias y anécdotas de cómo ganaron la corona, voteando y trabajando intensamente en diferentes actividades", compartió.

Dijo que ve positivamente la participación de influencers que buscan las coronas tanto para Reina y como para Rey del Carnaval.

"Es bueno porque proyectan internacionalmente al Carnaval de Veracruz que es el mejor", manifestó.

Impulso a mujeres

Añadió que también se ha reunido con mujeres productoras de frutas, y le llena de orgullo impulsarlas.

"La verdad es que yo soy pro mujer, y voy a impulsar todo lo que tenga que ver con la productividad en donde tenga que ver la mujer.

Reconoció que la mujer es un tema muy importante, pero también, los derechos de los niños, el bullying, así como el tema de misoginia femenina.

"No vemos que entre nosotras nos hacemos daño y que también nosotras somos atacadas, que empieza con la 'carrillita' pesada, un tipo de micro agresiones, y después empiezan las macro agresiones y de ahí sigue el feminicidio", lamentó.

Denunció la falta de visibilidad en agresiones de mujer a mujer, donde ha sido víctima recientemente, luego de la publicación de una foto de ella, en traje de baño, que hizo su esposo.

"¿Ustedes saben de alguna mujer que haya sido condenada por matar a otra mujer? No hay ningún caso, porque no los vemos así, porque el que tiene que matar es el hombre a la mujer, pero no se ve de mujer a mujer, que es un tema muy importante y que yo lo estoy viviendo, yo vivo micro agresiones de mujer a mujer, entonces, sí hay que hacer políticas públicas, hay que capacitar a mujeres, hay que empezar a trabajar en ese tema tan importante para la sociedad", aseveró.

Añadió que es muy triste ver ataques entre mujeres.

"Da tristeza que estrés mujeres nos atacamos y luchamos tanto por los derechos de las mujeres, pero también somos atacadas, agredimos y eso no se vale, también hay que empezar a visibilizar ese tipo de problemas", exhortó.

