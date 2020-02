Carnaval 2020 contará con todas las medidas sanitarias

Pese a no haberse registrado algún caso de coronavirus en México, el Carnaval de Veracruz 2020 contará con todas las medidas sanitarias.

Luis Antonio Pérez Fraga, presidente del comité organizador, sostuvo que está garantizado el manejo adecuado de alimentos y bebidas, además que se aplicará el alcoholímero a los 45 conductores de los tractores que participan en los desfiles.

"El coronavirus hasta el momento no hay ningún problema ya que no existe ningún caso registrado en toda la República Mexicana, pero en cuestiones de sanidad, por ejemplo, no vamos a permitir el uso de mascotas vivas, es decir que haya animales vivos.

"En cuanto a salubridad también nos hace el favor la Secretaría de Salud, que participa activamente con nosotros, la regiduría de Salud, de hacer exámenes de alcoholímetro a todos los conductores de tractor, de cuidar la higiene de los alimentos".

Por ello se vigilará que no haya tanques de gas en el arroyo vehicular, sobre todo en la zona cercana a donde se realicen los paseos, además de acciones de salubridad en torno al manejo de bebidas y alimentos.

En total serán 45 los operadores de tractores que participen en los paseos, incluyendo cinco conductores extras en el caso de algún incidente.

"Se ponen en calles aledañas, uno en Xicoténcatl, otro en la calle de Primero de Mayo y Gómez Farías, para que en caso de alguna contingencia, una ponchadura de un tractor, lo que hacemos es desalojarlo y cambiarlo por otro tractor; en cuanto al alcohol ha sido recurrente que hemos detectado a los choferes con aliento alcohólico, y en ese momento se suple por uno de los cinco que tenemos de refacción".

En otro tema mencionó que la próxima semana quedarán instaladas totalmente las gradas sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, ya que se dejó para el último momento la zona del camellón para no generar congestionamiento vial.

En total son 125 mil espacios; a la fecha se reporta un avance del 80 por ciento en la colocación.