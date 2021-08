carlos_pide_auxilio_para_su_madre

Pero por la precaria situación que vive ella y su hijo Carlos, quien es discapacitado, a la señora le sacaron rayos X hasta el 8 de junio, fue ahí donde el médico radiólogo concluyó que había fractura de cuello del fémur izquierdo, lo que bien se puede constatar en la radiografía.

Por lo mismo, la pierna izquierda perdió masa muscular, Bartola ya con 68 años no puede caminar sin un apoyo, de manera increíble se logra poner de pie y con la ayuda de una silla avanza paso a paso por la sala de su casa para cerrar la puerta cuando su hijo sale a comprar comida.

Urge operación

Bartola asegura que su problema está en la rodilla izquierda y no en la cadera, yendo en contra de la lógica que marca la radiografía. Durante 4 meses ha permanecido en cama auxiliada por su hijo de 45 años quien no tiene trabajo aún como ´cerillo´ de Soriana debido a la tercera ola de contagios.

Ni sus tíos, ni sus primos le apoyan, cada que les marca nadie le contesta.

El tiempo pasa y doña Bartola sigue con su pierna separada de su cuerpo, Carlos pide a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado federal y encargado de los programas de apoyo a discapacitados y ´65 y más´ que los apoyen.

"De mi familia ya no me espero nada y por lo mismo no les pido ya nada, pero si le pido al gobernador y al mismo Secretario de Salud del estado que me echen la mano con mi madre, necesita ser valorada por un traumatólogo o especialista de los huesos para revaliden lo de la factura", pide Carlos Mendoza.

Deuda de agua

Por si fuera poco, hace unos días, el sistema de abastecimiento de agua les acaba de enviar un aviso de que pronto les cortarán el suministro debido a un adeudo de más de 10 mil pesos si no pagan parte de la deuda.

"Imagínate en plena pandemia me quieren cortar el agua, mi madre y yo somos discapacitados, eso va contra la ley, si debo eso es porque he tenido que costear las medicinas de mi madre que son muy caras, el hospital de Tarimoya no las tiene, cada vez que uno va por ellas, o compro las medicinas o pago el agua", dice ofuscado Mendoza Mazaba.

Carlos y su madre han salido avantes gracias al apoyo de vecinos, amigos y excompañeros del bachillerato de Carlos.