Cardenistas no respaldarán candidatura de Aldo Navarro; promete y no cumple, alegan

Militantes del Partido Cardenista, advirtieron que no respaldarán la candidatura de Aldo Navarro, pues prometió proyectos y no cumplió.

Dicha persona aspira a contender por la presidencia municipal de Veracruz, pero según

María Inés Antonio Asencio, presidenta del Comité Municipal de Partido Cardenista, los engañó y defraudó.

Según ella les prometió proyectos de electrificación, darles servicios públicos y meterlos a la nómina.

Sin embargo, consideraron que no les cumplirá por lo cual los Cardenista advirtieron que no lo respaldarán y solicitaron a la dirigencia estatal no otorgarle la candidatura.

"Dice que yo lo amenacé pero él fue quien nos amenazó. Estuvo una semana sin contestar y engañó a la gente y militantes. Todos quedamos mal. La dirigencia ya tiene conocimiento. Lo reportamos. No tiene credibilidad. Prometió que iba a dar servicios y nada".

Comentó que supuestamente le prestaron una oficina para que trabajara en sus objetivos políticos, sin embargo, cambió los candados para impedir el paso a los militantes del partido.

"Me dijo que tenía pruebas que nos iba a hundir y luego nos llevó a un licenciado. Venimos a informar a la ciudadanía que el delegado Aldo Navarro es aspirante, cometió un fraude a los militantes porque nos engañó. No se le está robando la candidatura, él la perdió por sus actos hacia los militantes y por eso no lo vamos a apoyar".

Los integrantes del Partido Cardenista se plantaron en el zócalo de Veracruz para manifestar su inconformidad.