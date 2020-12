Capturan a presunto ladrón en Lomas de Río Medio IV

Ayer por la tarde habitantes del fraccionamiento Lomas de Río Medio IV detuvieron a un hombre acusado de ingresar a las casas de los vecinos y robar sus pertenencias.

El sujeto resultó ser habitante de una de las viviendas duplex cercanas al parque.

Al ser detenido por habitantes del lugar en la calle Río Cares, el sujeto dijo que no opera solo y que otras dos personas lo acompañan en los robos que comete.

Uno de ellos, especificó es apodado "El Yordi" y se presume que abusó sexualmente de una joven hace aproximadamente una semana en la calle Río Guadalquivir de Lomas de Río Medio IV.

Ante la detención, los vecinos acudieron a reconocerlo como el hombre que habría ingresado desde hace semanas a sus casas y les había llevado sus pertenencias.

"Se metió a mi casa y mi hija lo vio de frente. Se llevó una computadora, un celular y otras cosas más pequeñas. Tenemos un negocito y ya no lo abrimos porque tenemos miedo de que estos tipos anden asaltando, se meten a las casas y hacen lo que quieren. No podemos dormir, no vivimos tranquilas porque tenemos miedo", denunció una de las vecinas que exigió justicia a las autoridades.

"Me robó mi computadora que todavía ni termino de pagar y era para la escuela", señaló otra de las vecinas.

"Yo te correteé, tú eres el que anda con una lámpara viendo las casas hacia adentro para ver qué se roba, yo te vi y te correteé", reprochó otro de los vecinos al presunto ladrón.

En las horas que mantuvieron retenido al sujeto, arribaron al menos nueve habitantes de este fraccionamiento para señalarlo de haber ingresado a robar a sus hogares.

Hartazgo ciudadano

Con una valla humana, las vecinas mantuvieron retenido al presunto ladrón por horas exigiendo que no se lo llevaran detenido hasta que no fueran a detener al violador de una de las vecinas del fraccionamiento.

Al arribar por lo menos cinco patrullas de la Policía Municipal, Policía Naval y Guardia Nacional, los pobladores reprocharon que para salvaguardar la integridad de un presunto asaltante reforzaban la seguridad mientras que las calles están constantemente sin vigilancia y en la zona ocurren robos y recientemente una violación que mantiene en constante zozobra a las mujeres de la zona.

"Ya estamos hartas... Vivimos con miedo... no salimos después de las 8:00 de la noche", reprocharon vecinas del lugar a las autoridades, mientras retenían a un presunto ladrón.