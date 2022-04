Captan a Eva Longoria en el Festival de la Gorda y la Picada en Veracruz

Al terminar, locatarios de la zona aprovecharon para tomarse una foto para el recuerdo.

La protagonista de Esposas Desesperadas llegó al Puerto en días pasados. Ha sido captada en diferentes puntos de la ciudad como el Café de La Parroquia y Los Portales.

Acompañada de su marido Pepe Bastón y su hijo Santiago, Eva ha disfrutado Veracruz tomándose fotos desde el hotel Diligencias y de Playa Iguanas.

Noemí Palomino, representante del Barrio de La Huaca, dijo que el ayuntamiento de Veracruz le notificó la llegada de una actriz a dicho evento, sin embargo, no le dijeron quién era.

"El ayuntamiento ya me había comunicado que iba a venir una grabación de CNN. No conocía qué artista iba a participar. Hoy por la mañana me vuelven a llamar que iba a llegar una artista y salí lo más rápido posible para apoyar".

Destacó que se le dieron todas las facilidades para dicha grabación y en todo momento se notó muy a gusto en el lugar, además de que accedió a probar la gastronomía veracruzana.

Eva Longoria dijo que ha sido muy bien recibida en la ciudad de Veracruz, además de que desde que vio el barrio de La Huaca quedó encantada y quiso filmar sus proyectos en este lugar.

Además, destacó la educación y apertura de la actriz al acceder a quedarse más tiempo del permitido para poder dialogar sobre anécdotas y vivencias de su paso por distintos puntos de México.

La maestra Noemí Palomino señaló la importancia de la visita de la actriz al estado, además de que se encuentra en pláticas con la alcaldesa Patricia Lobeira sobre cómo destacar más la cultura del Puerto y sus alrededores.

