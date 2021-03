Candidatura de Deschamps, por mérito propio: Ávila

El ex dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Adrián Ávila Estrada dejó claro que la candidatura de Ángel Deschamps Falcón para el municipio de Boca del Río es por invitación del partido en reconocimiento a su trayectoria y experiencia y no por que haya buscado una candidatura con otro partido y lo hayan rechazado. Esto lo dijo el ex alcalde de Boca luego de que se le preguntara al coordinador estatal si estaban esperando a que el PAN rechace a Binguen Rementería en Veracruz

