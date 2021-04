Candidatos deben de hacer las cosas diferentes asegura líder de la UNAL

El líder de la Unión Nacional Lombardista, Juventino Velazco Ramírez hizo un llamado a los candidatos a alcaldes de los diferentes partidos para que no prometan lo que no van a cumplir, sobre todo en los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Cardel en donde tiene presencia la unión.

"Cuando se lanzan de candidatos a alcaldes prometen las perlas de la vida, prometen muchas cosas, pero al llegar a la presidencia municipal no cumplen con sus promesas de campaña. Por eso hacemos un llamado a los diferentes candidatos a la presidencia municipal de los municipios de Veracruz, Medellín, Boca del Río y Cardel, a quienes les pedimos que no prometan lo que no van a cumplir, ofrecen mucho y no cumplen nada. Que no vengan candidatos que sean corruptos", dijo.

Aseguró que el país atraviesa por momentos muy difíciles a consecuencia del Covid-19, en el estado de Veracruz también, y sobre todo en los municipios como Veracruz, Cardel, Medellín, Tierra Blanca y otros lugares donde hay gente muy humilde a quienes ha golpeado muy duro la pandemia de coronavirus.

"El coronavirus nos agarró mal parados a todos los mexicanos y nos ha venido a perjudicar a todos los veracruzanos y en estos momentos tan complicados ha sido muy difícil para todos, en Veracruz hacen falta banquetas, guarniciones y los alcaldes actuales no se han fijado en los problemas sociales que aquejan a sus colonias populares", señaló.

Agregó que en Medellín hacen falta los servicios públicos en las congregaciones, es un pueblo grande y no ha habido presidentes municipales que atiendan esto.

"Uno de dos o no tienen dinero o no saben qué hacer, o simplemente no quieren dar ese servicio. Por ejemplo en Cardel no le han dado mantenimiento al agua potable, al alumbrado público, muchas colonias están a oscuras, muchas calles están sin banqueta, en Boca del Río mucha gente se queja de las obras de relumbrón, pero en las colonias populares están completamente abandonadas", explicó.

Finalmente dijo que tienen presencia en 35 colonias de Veracruz, en colonias y congregaciones de Medellín y Cardel, en donde sus compañeros piden que haya justicia social.