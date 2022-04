campus_uv_mocambo,_sin_delitos_en_primer_trimestre_del_2022

El único reporte fue de un estudiante, originario de Córdoba, que supuestamente se encontraba desaparecido, pero apareció.

Se implementó la alerta para la búsqueda, pero en menos de 24 horas apareció.

"Yo no he tenido ningún reporte, ninguna incidencia. Con esto no quiero decir que previamente no se haya tenido incidencia en alguna zona, el caso de Veterinaria, por ejemplo, pero en Veracruz no hemos tenido reporte de alguna contingencia de seguridad en alguna de nuestras facultades".

Asimismo, llamó a los estudiantes interesados en la carrera de Comercio Internacional y Aduanas a acercarse a conocer la oferta. También para la Licenciatura en Docencia Mediada por Tecnología.

"Una en la facultad de administración y otra en la Facultad de Pedagogía. Eso nos da nuevos espacios a nivel de licenciatura para recibir a más estudiantes. En Comercio Internacional y Aduanas son 15 alumnos y en la de Docencia Mediada por Tecnología son 25 alumnos".

Por otro lado, reiteró que el aforo de la comunidad académica aumentó 40 por ciento previo a las vacaciones de Semana Santa y a partir de abril (concluyendo los días de asueto) llegará a 75 por ciento, para estar al cien por ciento en mayo en la zona Veracruz - Boca Del Río.

Por la pandemia la deserción escolar llegó al 15 por ciento en la UV, por lo que el vicerrector exhortó a los jóvenes a acercarse a los directores de cada facultad para que se les brinde el apoyo oportuno para retomar su preparación profesional.

