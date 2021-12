El benévolo sol de estos días fue recibido de buena manera por extranjeros y connacionales en el malecón, y es que el buen clima de este fin de semana post-navidad, cayó como anillo al dedo a muchos visitantes que están en el puerto debido a la cena de navidad, como en el caso de la señora Tiziana Carreño quien junto con otros 11 familiares visitó el puerto gracias a su hermana que vive aquí.

"Somos de León, Guanajuato, estamos aquí desde la semana pasada, de hecho ya nos regresamos mañana, mi hermana vive acá. (...) sí muy diferente el pasar la navidad acá, porque no hay frío, y sí si fuimos a la playa diario", dice la jefa de familia quien es la segunda vez que visita el puerto en el año, siendo en mayo la última vez cuando asegura, sufrieron por el calorón de aquellos días.

Derrama bendita

La leonesa hizo una petición sobre la página de San Juan de Ulúa, pues asegura que la página no está actualizada y no dice ahí qué días van a abrir, pues los días que ellos fueron no estaba abierto (22 y 23), mientras en la página aseguran que están abiertos todos los días.

Mientras en las playas de los dos municipios, la arena tenía un sinfín de bañistas, siendo las playas boqueñas las más visitadas, sobre todo las que están entre Juan Pablo II y Plaza Américas, lo fresco del agua y los pocos metros permitidos por Protección Civil no les impidió aprovechar el sol de este fin de semana.

La derrama económica en la zona es un hecho, espacios públicos abiertos, plazas comerciales, avenidas como Independencia y playas tienen visitantes en números considerables, en las mayoría de los lugares la gente porta cubrebocas, siendo por lógica las playas, donde esto no se ve tanto.

En un leve recorrido, Imagen del Golfo pudo constatar que los hoteles hoy están entre un 85 y 100% de ocupación, como los hoteles Regina, Playa de Oro, Di An, B&B en Boca del Río que resultaron repletos, mientras que el Valeryk de Boca está a su 85%. En Veracruz el hotel Acuario, Polanco y Candilejas están en un 90%