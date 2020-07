Caída de actividad de transporte turístico alcanza el 95%: AMOTAC

A pesar que algunos rompieron el confinamiento sigue detenida en la actividad del transporte turístico y se estima que la caída alcanza el 95 por ciento.

Rafael Ortíz Pacheco, Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), explicó que quienes están viajando lo hacen utilizando vehículos particulares como una forma preventiva de no contagiarse de coronavirus.

En tanto quienes se dedican a prestar este tipo de servicio llevan más de tres meses sin actividad.

"No tenemos trabajo, tenemos todos los equipos parados, la gente está desesperada y con esta pandemia que no afloja, ya no sabemos qué hacer ni de quién cuidarnos, pero debemos salir a trabajar. En turismo se cayó un 95 por ciento y ese 5 por ciento que queda es de empresas que estaban contratadas anteriormente para el transporte de personal".

Mencionó que la industria sin chimeneas será de las últimas en reactivarse igual que la de espectáculos una vez que la emergencia sanitaria permita comenzar a reanudar actividades.

Y es que insistió en que los transportistas del sector turístico reportan pérdidas importantes por falta de trabajo.

"Muy poca persona está viajando, en la cuestión de turismo no hay mejoría, vemos más vehículos particulares, pero es muy poca, pero la que rompió el confinamiento es la que viaja en su propio vehículo.La gente que utilizaba el autobús para viajaba a un centro vacacional o religioso aún no puede porque las iglesias y muchos lugares siguen cerradas y es donde había más trabajo para los compañeros".

Dijo que faltan apoyos para los conductores del sector turístico, quienes están buscando emplearse en diversos oficios para conseguir el sustento para sus familias.

Sin embargo, también se complica ya que la actividad económica está totalmente paralizada.