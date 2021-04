Cae 60% venta de pan por calor en Puerto de Veracruz

Es sabido por todo mundo que el pan de dulce se antoja más cuando la temporada de lluvias llega, y durante el otoño y el invierno, siendo en primavera e inicio del verano cuando menos busca la gente una panadería.

Con la llegada del calor las ventas bajan considerablemente entre un 60 – 50% en la zona conurbada, tal como lo dijeron 2 empleadas de panaderías en el centro de la ciudad de Veracruz y una más en Boca del Río.

En algunos casos la venta de pan baja en un 20%, a veces depende de la ubicación de la panadería y de las circunstancias como la pandemia y la crisis económica que esta originó, en otras, muy pocas, la elevación de los precios de las materias primas.

"Por razones que no conocemos, no se si el gobierno, impuestos no lo se, las materias primas con las que se hace suben, como la harina, el aceite, el azúcar, la levadura por ejemplo, y luego con las ventas bajas pues se resiente más", comenta una empleada de la panadería París ubicada en la avenida Urano y la cual siempre tiene clientes.

Discreto incremento

También comentó que los precios como la caja de botellas de aceite suben y bajan constantemente, una semana está a $340 y en la siguiente está a $360, por una diferencia de pesos nunca es un precio fijo.

En el recorrido que hizo Imagen del Golfo en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz a 3 panaderías de la cadena La Especial y otra más en la zona de la catedral, se pudo constatar que los precios siguen iguales, hasta ahora no se han elevado.

Y es que se maneja que se han elevado precios de entre 1 o 1.50 pesos, sin embargo, en las últimas 2 semanas no se ha elevado nada, pero si en el primer trimestre del año, tal como lo confirma la empleada de "París".

"Los precios de hoy no son los mismos que en enero, no ha subido mucho, cincuenta centavos o un peso entre cincuenta y un peso, no se puede subir mucho porque nos quedamos sin clientes. La micha, el pambazo y la telera también han subido, porque sube la levadura, la sal".

Para 1 panadería del centro la demanda ha disminuido en un 10%, lo que sí es evidente es que no se ve mucha gente comprando pan en estos días.