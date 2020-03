Cae 60 por ciento servicio de taxi en Veracruz y Boca del Río

Taxistas de la zona cornurbada Veracruz- Boca del Río se manifestaron en el centro de la ciudad porteña para pedir apoyos pues el servició cayó hasta 60 por ciento, debido al aislamiento voluntario de los veracruzanos.

Pidieron ayuda a los tres niveles de gobierno ya que las corridas mermaron drásticamente igual que sus utilidades dado que la gente dejó de realizar actividades y acudir a lugares públicos.

Hugo Hermida Uscanga, líder de la Asociación de Trabajadores de Servicios de Taxis, recordó que los trabajadores del volante viven al día y es urgente que se reactive la economía estatal y local.

"Nos piden que estemos encerrados, pero vamos al día, no tenemos para comer, el ayuntamiento se oponía a que hiciéramos esta manifestación, pero preferimos morirnos enfermos que morimos de hambre. Muchos choferes han dejado sus carros ante la falta de trabajo, se han bajado las cuentas al 50 por ciento".

Solicitaron que comiencen a bajar apoyos del Gobierno Federal ya que el sector sunsisten de los ingresos que obtienen con el día a día.

"Ahorita pedimos apoyos de lo que sea, necesitamos muchas cosas, entre más pasan los días, más fuerte se está poniendo esto, no podemos hacer nada, el taxista no tiene seguro, no tiene prestaciones, no tiene aguinaldo, trabajamos todos los días del año y nunca nos han valorado".

Solicitaron al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador iniciar el reparto de apoyos que aseguró tener para hacer frente a la contingencia, pues el colapso será mayor conforme pase el tiempo.

Los taxistas recorrieron la avenida Independencia hasta Emparan en donde dieron vuelta para recorrer hasta Mario Molina y disolverse.