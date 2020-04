Cae 50% el precio del pescado

El 70% de los hombres del mar se fueron a casa o a buscar otro empleo





A las 4 de la madrugada Víctor Manuel Villegas Olarte se levanta para ir a trabajar, a las 5 de la mañana tiene que estar en el bulevar Manuel Ávila Camacho en la sede de la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera veracruzana, para partir de ahí y adentrarse en el litoral veracruzano a levantar las redes que capturarán a los peces que le darán el sustento del día.

Pero desde que se declaró la contingencia de salud por el Covid-19, ya nada es igual para el pescador y su gremio.

"Yo vivo en Nezahualcóyotl y Esteban Morales, todos los días tomo taxi para llegar a tiempo a mi trabajo, pero desde hace 2 semanas tengo que caminar de 10 a 15 cuadras para poder tomar el taxi, pues ya casi no hay y el último que tomé, que fue hoy, lo agarré casi llegando al parque Zamora, por Bravo".

Los pescadores realizan su actividad todo el año, pero en resumen, trabajan solo 5 meses debido a que la temporada de nortes es la que los detiene casi por completo, es por ello, que apenas entra la primavera y hasta el primer norte después de medio año, es el tiempo en el que hay picos altos no sólo de captura, sino de demanda de productos.

Pero para esta semana santa, la situación será distinta, ya que al no haber turistas por la cuarentena, hoteles, restaurantes, por ende pescaderías, no tienen demanda, y al no haberla, el precio del producto marítimo baja al 50 por ciento.

"Ahora tenemos que hacer el doble de esfuerzo para poder ganar lo de antes, el peto, por ejemplo lo están pagando ahorita en $45, cuando antes de todo esto lo pagaban en $120, bajó el 50% de golpe. El huachinango ahorita anda en $100 y antes estaba en $160".

Aseguran los pescadores que ahora capturan más pescado pero con un precio muy bajo. Para poder ganar al día lo que antes obtenían, tienen que pescar más.

Villegas Olarte es uno de los pescadores que componen el 30% de los 516 agremiados a la federación que siguen trabajando, el otro 70% decidió resguardarse junto con sus familias, tal vez contando con un guardadito que les permitirá sobrevivir la cuarentena, pero otros, tienen la necesidad de seguir trabajando.

Afectaciones

Las redes las echan a partir de las 5:30 de la tarde, la gasolina bajó, pero de nada sirve si no le pueden sacar provecho y su ganancia es menor, por lo que comprar los aditivos para el motor y llevar ´lunch´ a alta mar es ya un esfuerzo económico.

Hoy, la carnada se hace con los pescados que sobraron, los que no se vendieron, y el hielo es otro gasto. Los huachinangueros son los que más trabajan, haya o no pandemia, salen desde muy temprano y regresan hasta las 7-8 de la tarde-noche, debido a que el huachinango está en aguas más profundas y por lo tanto, más alejadas de la costa.

Sin duda alguna, el coronavirus podría darles a los pescadores el peor año de pesca y prácticamente una temporada perdida.