Buscar el voto en elecciones 2021 debe ser un compromiso real: Unidad Ciudadana

La elección del año 2021 será atípica debido a la pandemia del coronavirus, y quienes buscarán el voto deberán cambiar el discurso trillado por un compromiso real con el electorado, aseveró José Luis Rodríguez Sánchez, presidente del Comité Municipal del partido Unidad Ciudadana en Veracruz.

En la presentación de ese comité, que encabezó el presidente estatal Francisco Hernández Toriz, José Luis Rodríguez recordó que el 19 de octubre se tomó protesta al comité del puerto de Veracruz, conformado por ciudadanos-ciudadanos y no por políticos contaminados por un pasado incierto.

"No somos políticos pero no somos ajenos a las situaciones políticas, tenemos interés real en mejorar nuestro Veracruz y nuestra región. Somos auténticamente veracruzanos interesados en un cambio real de las instituciones en los 3 niveles de gobierno, participando en la parte que nos corresponde como ciudadanos y ser vigilantes del quehacer de los servidores públicos.

"Aquí no vamos a engañar al pueblo, no vamos a jugar con su sentir porque ya estamos hartos de que siempre nos quieren comprar con despensas y con dádivas para que callemos situaciones que no nos merecemos; primero hay que dar resultados", aseveró Rodríguez Sánchez.

En cuanto a la elección del año 2021 en la entidad resaltó que ese partido tendrá presencia en comicios locales y por ser su primera elección no podrá hacer alianzas. Además resaltó que se esperarán modificaciones impuestas por la pandemia del coronavirus.

"Por la pandemia del Covid-19 será una elección atípica, habrá modificaciones en la reglamentación ya sea del OPLE o del INE, y serán las campañas de una manera diferente; eso nos tiene entusiasmados porque nos da una mayor facilidad de competir con los monstruos de los partidos que nada más saben comprar todo con dinero", subrayó Rodríguez Sánchez.

A su vez el secretario general del comité estatal, Francisco Hernández Toriz, destacó el esfuerzo que se ha realizado para constituir un instituto político en tiempos difíciles no sólo por la condición sanitaria sino porque la ciudadanía ya no quiere a los mismos políticos de siempre.

Destacó que se requieren propuestas novedosas pero realistas, y olvidarse de la dádiva tradicional porque eso ya no funciona, aunque muchos políticos piensen que ésa es una llave al éxito ante las necesidades económicas del ciudadano común en estos tiempos de coronavirus.

Los dirigentes partidistas participaron en la presentación del comité municipal de Veracruz.