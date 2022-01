Buscan establecer políticas públicas para rescatar centro histórico de Veracruz

Luis Román Campa Pérez, director de Obras Públicas, admitió que la actual administración municipal tiene intenciones de rescatar el primer cuadro de la ciudad, pero se necesita que cada una de las partes asuma la responsabilidad que le corresponde.

"Vienen cosas muy bonitas e importantes para el centro histórico porque es una prioridad rescatarlo y seguramente lo vamos a lograr y para ello necesitamos un listado de obras y hay que establecer políticas públicas para que todos los actores que intervienen en el centro histórico participen".

Aclaró que no solo se trata de una responsabilidad del ayuntamiento, pues no se podrá avanzar si no participan los gobiernos estatal y federal así como la iniciativa privada.

Insistió en que es importante que manifiesten interés los propietarios de los inmuebles y que inviertan para poder recuperar integralmente el centro.

"El centro es un tema que nos compete a todos, no solamente es un tema del gobierno. Desde luego es responsabilidad del municipal pero también del estatal y federal. Sin embargo, la participación de la iniciativa privada y de los propietarios de las casas y edificios que hay en los Polígonos A y B del centro es importantísima y fundamental".

Recordó que en la pasada administración se concluyeron obras como la rehabilitación del Puente Morelos.

Sin embargo, ahora se dará mantenimiento al resto de puentes de la ciudad.