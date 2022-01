Retirar la concesión al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento será una lucha constante porque no le ha cumplido a los usuarios del municipio de Veracruz , aseguró Daniel Martín Lois , regidor octavo de la comuna porteña.

Aclaró que no es un pleito particular, sino la demanda de miles de usuarios inconformes porque los compromisos del organismo operador siguen sin cumplirse.

"Más que desaparecer al Grupo MAS, es quitarle la concesión a los que la administran. Tenemos un gran problema: cualquier colonia o cualquier fraccionamiento al que visitas los ciudadanos se quejan de la mala atención, de la mala calidad del agua, de lo caro de las tarifas, y se supone que era una concesión que traería beneficios a la ciudadanía.

"Al día de hoy, después de varios años nos hemos dado cuenta de que ha sido totalmente lo contrario: ellos tenían que haber hecho una inversión bastante fuerte sobre la infraestructura del sistema de agua y saneamiento, y tristemente no ha sido así", señaló Martín Lois.

Cabe recordar que la concesión se firmó durante la administración municipal que encabezó Ramón Poo Gil y la estatal a cargo de Javier Duarte de Ochoa.

Además, varias voces suelen tachar de imposible revocar la concesión al Grupo MAS, aduciendo que de hacerlo se aplicaría una penalización multimillonaria al ayuntamiento de Veracruz y que ese candado echa por tierra cualquier intento, al margen de que se cumpla o no en la prestación del servicio.

Al respecto, el regidor del cabildo porteño recalcó que toda cláusula implica el cumplimiento de las dos partes signatarias de un contrato y no es una inmunidad para un concesionario.

"Sí hay una penalización para quitarle la concesión, pero habría que ver jurídicamente cómo está la situación, porque ellos no han cumplido con parte de la concesión. Es muy fácil decir 'dame la concesión, no trabajo y que me la quiten, y cobrar', eso está muy bien para ellos, pero la realidad es otra.

"La realidad es que ellos no han cumplido con parte del contrato y ahí tendremos que ver que la gente del Jurídico del ayuntamiento de Veracruz haga alguna propuesta y se empiece a generar los puentes para generar esa situación", subrayó el edil porteño.

Dijo que él será incisivo con ese tema porque atañe a toda la ciudadanía, no sólo a unos cuántos, y reiteró que no es la intención quitar a uno y darle a otro.