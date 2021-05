Busca abrir mercado con taxi para mascotas

Desde hace 10 años, Lorena Ortiz Rendón ha trabajado de taxista, sin embargo el amor por los animales la ha llevado a trascender. Fue en Julio del 2019 cuando notó que hacía falta un transporte seguro para los animales y decidió convertirse en el "Taxi Pink Pet".

"Entré a dos grupos animalistas de Veracruz y las mismas rescatistas me pedían servicios, así que empecé a trabajar con ellas y me fueron recomendando. También como ya llevo 10 años manejando taxi, la clientela que tenía me pedía transporte para sus mascotas y se fue corriendo la voz".

Fue en diciembre cuando abrió su página en Facebook atrayendo más clientes, sin embargo en Marzo, cuando inició la pandemia, decidió arriesgarse y dedicarse 100% a los clientes de cuatro patitas.

"La verdad nunca imaginé dedicarme al 100% a este tipo de servicios, y aunque pensaba que sería diferente, con la pandemia incrementó mucho el transporte de mascotas porque la gente no quería salir, y yo hacía traslados a la veterinaria, les compraba medicamentos, comida y todo lo relacionado con mascotas" comentó.

Sus clientes han sido, perros, gatos pajaritos, tlacuaches y hasta borregos, dejándola sorprendida ya que nunca se imaginó que hubieran tantas personas preocupándose por el cuidado de los animalitos.

Invitó a sus demás compañeros taxistas a que el miedo no los haga cerrarse a nuevas oportunidades y afirmó que con poco se puede hacer mucho ya que dice, los cambios y adaptaciones en su taxi fueron mínimas.

"No se cierren porque este rubro es muy basto, anímense a extender el mercado siempre se pueden tomar algunas precauciones. Los únicos cambios o adaptaciones que le hice al taxi son asientos forrados de vinil, el piso con plástico y puse una cadena adaptada en la parte de atrás para las mascotas de talla grande".

Taxi Pink Pet se encuentra disponible todos los días y pueden agendar su traslado por medio de un mensaje de whatsApp