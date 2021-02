Buena alimentación, clave contra COVID-19, señala experta

En un video conferencia transmitida a cinco países entre ellos a México, la médico cirujana Itzel Sánchez González, especializada en SARS-COV 2 expuso que la alimentación antes, durante y después de la enfermedad es clave para evitar o tratar el padecimiento.

"Parece chiste, pero la realidad es que la alimentación es el factor más importante para cualquier evolución de la enfermedad y para cualquier protección contra las enfermedades. El hecho de tener una buena alimentación durante toda tu vida, te protege para el momento en el que llegan las infecciones".

Para prevenir el contagio, ofreció lo que ella llama los "16 mandamientos de la buena alimentación", en los que mencionó bajar el consumo de carnes rojas y tener actividad física.

Confirmó que desde que la persona se infecta, no hay alimentación alguna que evite que se desarrolle la "tormenta" de citoquinas en los pulmones, "la tormenta se manifiesta desde el día uno, es algo que no vamos a poder evitar, se llama así porque son diferentes moléculas que llegan a las células de defensa y que provocan el estado de inflamación".

Agregó que los alimentos a consumir durante la infección son todos los que contengan vitamina C y A en mayor abundancia, "son frutos rojos: zarzamora, fresa; uvas no porque tiene mucha azúcar; naranja sí, toronja no porque baja los niveles de absorción de los medicamentos. Zanahorias sí, acelgas, lechuga y kiwi".

También se debe disminuir el consumo de proteínas, carnes blancas, carnes rojas.