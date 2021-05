Boqueños, más seguros con primera dosis de vacuna anticovid

Adultos boqueños se dijeron sentir más seguros de recibir la primera dosis contra el coronavirus.

Acudieron a su módulo de vacunación como parte de la jornada de 50 a 59 años de edad.

El señor Carlos optó por grabarse con su celular mientras era vacunado, pues considera que debe difundirse la inmunización ante la incertidumbre que prevalece en la sociedad.

Dijo sentirse más tranquilo luego de haber recibido la primer inyección.

"Hay que compartirlo para que la gente venga y se vacune. Hay mucha incertidumbre pero todo es muy seguro. Me da mucha seguridad, estuve esperando mi turno, ya quería ser vacunado. Tengo más familiares, mi esposa anda por aquí. Me dijeron que guarde reposo, es todo. Me tocó la de Pfizer y son dos aplicaciones".

La señora Perla Chávez rechazó haber sentido molestia al recibir la inyección, sin embargo, igual que el resto de las personas estuvo media hora en observación para descartar síntomas mayores por recibir el biológico.

"Me dijeron que haya mi vida normal, que a lo mejor haya fiebre o un poquito de dolor pero que no es nada excesivo. Tengo que esperar 30 minutos para ver que no haya nada".

Pilar Chi admitió que se sentirá más segura hasta que reciba la segunda dosis, sin embargo, aclaró que seguirá cuidándose usando el cubrebocas y con los protocolos recomendados por el sector salud.

Incluso el personal que la vacunó le sugirió mantenerse atenta ante cualquier síntoma que llegue a sentir.

"Me dijeron que pasara al área de observación y que en los siguientes tres días podría tal vez tener dolor de brazo, nada más. Me sentiré más segura cuando me pongan la segura pero aun con eso hay que seguirse cuidando, más vale".

MODULOS

Los Módulos de vacunación se indican a continuación:

CBTIS 190

Av. 15, entre Calle 19 y Calle 11, col. Venustiano Carranza. C.P. 94297, Boca del Río, Ver

Col. Carranza, col. Manantial, col. Guillermo López Portilla, col. Fernando Gutiérrez Barrios, Ejido 1º de Mayo Sur, col. José López Portillo, 8 de Marzo, 9 de Marzo (basurero), col. Miguel Alemán, Ampliación Miguel Alemán, Las Bombas (compuerta de la Zamorana), col. Graciano Sánchez.

Escuela Secundaria General 2

Avenida Vía Muerta de la colonia El Morro.

Villa Rica, Camino al Manglar.

Centro Integrador de Bienestar

Urano S/N, esq. Av. Lázaro Cárdenas

Col. Nueva Era, col. Remes, col. Revolución, col. Rigo, col. Vista Alegre, col. Marco Antonio Muñiz, col. Linda Vista, fracc. Virginia, fracc. Costa Verde, fracc. Galaxia, Jardines de Virginia, Estatuto Jurídico, Hípico, Infonavit Casas Tamsa, Casas Tamsa, fracc. Vegas.

WTC

Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No. 3497, col. Ylang Ylang, C.P.94298, Boca del Río, Ver.

Fracc. Joyas de Mocambo, Inf. Casas Tamsa, Murillo Vidal, Adalberto Tejeda, Ylang Ylang, fracc. Costa de Oro, Luis Echeverría, Mocambo, Petrolera / Heriberto Kehoe, Casas Tamsa, col. Manlio F. Altamirano, col. Nieto.

Hospital Militar de Zona La Boticaria

Calle José González Herrera S/N Ejército Mexicano, Boticaria.

Ejido 1º de Mayo Norte, Inf. Las Vegas I, Ejido 1º de Mayo Sur, Inf. Las Vegas II.

Las personas que vayan a vacunarse necesitan: tener la edad indicada, residir en los municipios antes señalados, presentar identificación oficial con fotografía, CURP y comprobante de domicilio actual.