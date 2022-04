Sin embargo, establecer una obligatoriedad de los ayuntamientos para que destinen un porcentaje de sus ingresos para los cuerpos de bomberos, es positivo.

"Me hubiera gustado que ese planteamiento se hubiera discutido con los cuerpos de bomberos de forma amplia o con las organizaciones y no fue así, por lo que se de otros cuerpos de bomberos. Sin embargo, obligar a los municipios a fortalecer sus corporaciones o crear es lo más importante".

Solo existen 18 cuerpos de bomberos debidamente registrados en el Sistema Estatal de Protección Civil, cuando lo ideal sería contar con 212, uno por cada municipio.

Chedraui Bolado recordó que los más afectados con la falta de corporaciones son los ciudadanos, quienes llegan a perder su casa, comercio o incluso la vida por la falta de atención oportuna.

"No puede haber un municipio que opere si no tiene un cuerpo de bomberos, una ambulancia, policía, etcétera. Ha sido una deuda con los ciudadanos porque finalmente quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos al no tener servicios de emergencia, por lo menos básicos".

A su parecer es positivo establecer una norma que obligue a los ayuntamientos a aportar recursos para los cuerpos de auxilio ya que no se puede seguir trabajando bajo el capricho de las autoridades que llegan a encabezar una administración.

El planteamiento de reforma contempla que haya una clasificación de los cuerpos, el número de elementos que debe haber, el número de bases, entre otros aspectos.

/pn