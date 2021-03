Boca del Río, listo para una alcaldesa

La matriarca de la Reguera se lanza de lleno a la política porque tiene vocación de servicio y cree que se puede hacer más con menos.

Conocida por haber sido Reina del Carnaval de Veracruz en 1969 y conducir el programa "Nenísima", Dulce María de la Reguera señala que aún hay mucho que hacer, principalmente ayudar a los demás desde otros ámbitos: el servicio público.

La también empresaria y emprendedora está convencida de que la unidad entre las mujeres es la única forma de reducir la brecha frente a la cultura patriarcal, las desigualdades e incluso ir ganado un lugar en los espacios de gobierno.

"Con mis años, me ha tocado ver cómo ha cambiado el rol de las mujeres, antes solo estudiaban y venían a la escuela para tener un oficio "mientras me caso" y era lo normal, pero hoy después de 50 años conozco quienes estudian carreras que regularmente solo eran para hombres".

Ciudad de gran potencial

Considerando que Boca del Río es una demarcación de gran potencial, afirma que se debe combinar la vanguardia del crecimiento inmobiliario y al mismo tiempo ser líder en sostenibilidad, Nena de la Reguera opina que "Boca del Río está listo para ser gobernado por una mujer".

Con años de ser simpatizante del presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que cada quien debe poner su grano de arena para que la transformación del gobierno llegue a todos.

Maestra rural es una de sus facetas menos conocidas y siempre la ha movido el servicio a los demás.

"Soy maestra normalista, me mandaron cuando salí de la escuela siendo yo "Señorita Veracruz", trabajé en Tolome 4 años, después me cambiaron a Puente Jula, ahí estuve 2 años, posteriormente me cambian al puerto de Veracruz, a la primaria Julio S. Montero".

Sobre su incursión en la política, asegura que no es ajena al ambiente y el hecho de no haber ostentado un cargo público le da mayor credibilidad porque nunca ha vivido del erario.

"Toda mi vida he trabajado, mi madre y padre me dieron el ejemplo de la cultura del trabajo". Aunado a ello, es muy consciente de las necesidades y reclamos de la sociedad.