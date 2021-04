Boca del Río continua con una parte olvidada lamentó Guadalupe Tapia

El municipio boqueño sigue teniendo una parte que prácticamente es un Boca del Río olvidado, sin certeza jurídica para las familias en sus terrenos, lamentó Guadalupe Tapia Hernández, precandidata a diputada local por el distrito 16 de Boca del Río por el Partido Verde y en coalición con Morena y Partido del Trabajo.

"Boca del Río sigue teniendo problemas en las colonias con las regularizaciones, tiene 20 años que esos trámites iniciaron, en algunos tienen 10 años, que me consta, que se empezaron los trámites con los ayuntamientos, con el gobierno del estado y no es posible que esas colonias sigan sin regularizar, son principalmente las que están pegadas al Dren B, son las colonias que todavía carecen de certeza jurídica a las familias, no nada más se trata de dotar de servicios públicos, sino también es garantizarles y darles certeza jurídica de que la vivienda es de ellos", manifestó.

A puto de celebrar en México el Día del Niño subrayó que el Estado debe seguir legislando a favor de que no exista la explotación de los menores.

"Debemos de incentivar a que el niño que esté trabajando en la calle sea protegido por el estado, es parte de los temas fundamentales que queremos llevar al Congreso, nosotros vamos a legislar a favor de estas leyes. No es posible que a estas alturas siga habiendo tantos niños, tan pequeños y expuestos a tantas situaciones que viven en la calle", expresó.

Se pronunció en contra de la violencia que en los últimos meses se ha incrementado, principalmente contra las mujeres.

"Definitivamente condenamos todos los actos de violencia en contra del género femenino y no nada más en contra de ellas, también en contra de cualquier ciudadano, no podemos seguir así, debemos de castigar los abusos de manera contundente", señaló.

Aunque reconoció que son las familias las encargadas de formar ciudadanos de bien, con valores; reconoció que hacen falta leyes más duras al respecto por lo que advirtió que hay que hacer una revisión de las leyes.

"Tenemos muchas que revisar, en mi caso voy a impulsar también una revisión de la ley del transporte público, voy a impulsar otro tipo de leyes, que ayuden también a los concesionarios del transporte, no nada más en el tema de violencia, hace falta mucho trabajo que hacer por Veracruz para hacerle frente a estas situaciones que afectan a la sociedad", afirmó.

Dentro de sus prioridades también se encuentra el campo, en donde reconoció que faltan apoyos.

"Tenemos que legislar también en apoyos al campo, hace falta un incentivo definitivo, nosotros tenemos que enseñarle a los ciudadanos, a que ellos puedan seguir produciendo y que encuentren en sus legisladores y en su gobierno este apoyo que tanto requiere el campo", concluyó.