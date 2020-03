Boca del Río acata con seriedad medidas sanitarias: Morelli

El alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli dijo estar contento con la actitud de los ciudadanos boqueños ante los exhortos y medidas tomadas por el Ayuntamiento respecto a la contingencia de salud que el Covid-19.

Para el munícipe, la reacción de sus ciudadanos es ejemplar: "Hay un alto sentido de responsabilidad en la población de Boca del Río y eso nos ha permitido poder transitar en ese sentido, en poder hacer recomendaciones y que las mismas sean bien recibidas y además de que se repliquen de manera positiva".

Alonso Morelli dejó claro que actualmente las playas no están cerradas y tampoco está prohibido meterse a bañar en ellas, pues lo único que se determinó hacer en esas zonas es cerrar la actividad comercial que están a cargo del Ayuntamiento.

"Lo que se hace es que se sugiere a la población que se retire y/o se disperse tal y como lo dice el boletín, afortunadamente la gente lo ha entendido bien, acatando las disposiciones y el resultado es que las playas prácticamente están despejadas", comentó.

Operatividad

Todas las áreas operativas del Ayuntamiento están laborando, entre ellos los elementos de Protección Civil y guardavidas, aunque no haya gente.

Alonso Morelli comentó que hasta ahora no hay dispositivos de vigilancia que inspeccionen en lugares públicos para que no se aglomere la gente, pero sí hay personal del Ayuntamiento en los parques de la ciudad con la encomienda de informar, sugerir y exhortar a que la gente no se aglutine en un sitio.

Abierto a apoyar

Aseguró que con el sector productivo se está llegando a acuerdos de voluntad mutua teniendo reuniones con hoteleros y restauranteros para tomar medidas importantes.

El alcalde acepta haber recibido solicitud del sector empresarial para que el Ayuntamiento los apoye de alguna manera a lo cual no se cierra a ello.

"Estamos dentro del marco legal para poderles dar atención pero seguramente estaremos apoyándolos de alguna manera importante. (...) De alguna forma los vamos a ayudar, hay que tomar en cuenta que las contribuciones que los empresarios y comerciantes pagan al Ayuntamiento son limitadas, básicamente es predial, derechos y aprovechamientos, extensiones de horario, permisos de comercio, licencias, no tenemos una carga tributaria hacia los comerciantes tan significativa, pero buscaremos siempre la manera de apoyar a los sectores productivos".

El edil dejó claro que se sigue trabajando y dialogando con ellos, aplaudiendo que ellos mismos tomaron iniciativas, por ejemplo, los centros nocturnos fueron los que decidieron cerrar sus operaciones, así como las medidas que hoy toman hoteles y restaurantes.

Confirmó que a los vendedores ambulantes se les solicitó que apoyaran con suspender sus actividades temporalmente en algunas áreas, lo cual no será mayor a 15 días, estando en contacto con ellos y explicándoles la situación.

Home Office

El Ayuntamiento mismo tomó medidas preventivas con el objetivo de desconcentrar el mayor número de gente en los edificios públicos. Se estima que el 60% de la plantilla municipal es la que labora hoy en día en sus edificios públicos.

"Tenemos alrededor de 400 personas trabajando en su casa, lo primero que hicimos fue mandar a su casa a trabajar a los adultos mayores de todas las áreas, y personal administrativo que pueda hacer labores desde su hogar".

Agregó que se hizo también una reorganización de actividades del ayuntamiento con algunas áreas que hoy no operan en un 100% como Distrito Boca y Casa de Cultura, en las cuales sus elementos fueron asignados con otras tareas como operativos en parques y jardines. Se estima que más del 30% de la plantilla laboral está trabajando en casa.

Acciones

Hoteleros y restauranteros:

-Toma de temperatura a colaboradores

-Reforzamiento de higiene y limpieza en las cocinas

-Reducción porcentual de mesas.

En el Ayuntamiento:

-El 202 22 22, número con el cual la gente que requiera algún servicio, podrá hacer una cita previa

-Todos los edificios y parques del municipio cuentan con gel antibacterial y se rellenan constantemente

-Recomendaciones y boletines en redes sociales del Ayuntamiento