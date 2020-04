Bingen Rementería donará su sueldo para víveres

El diputado local por el Distrito de Veracruz, Bingen Rementería Molina, informó que donará su sueldo como diputado local, para comprar alimentos y víveres de primera necesidad que entregará a personas de escasos recursos y adultos mayores, de esta Ciudad.

Bingen Rementería explicó que esto es para apoyar a las personas que, pese a la cuarentena por el coronavirus, se ven obligadas a salir a las calles a trabajar para poder mantener a sus familias, debido a que es su única forma de obtener un ingreso.

Y al mismo tiempo, invitó a la ciudadanía, que tenga la posibilidad de hacerlo, a sumarse a esta causa para apoyar a personas que vivan esta situación de vulnerabilidad, pues aseguró que sumando esfuerzos es como se podrían reducir las consecuencias de esta cuarentena.

"Me duele mucho imaginarme el dolor, la impotencia y la tristeza de una madre o un padre de familia que no puede llevar el sustento a su hogar para alimentar a sus hijos. Es algo que, como seres humanos, simplemente no debemos permitir", señaló.

Por último, Bingen Rementería agregó que todos los víveres serán adquiridos en mercados de esta Ciudad, para así también apoyar la economía local y generarle ingresos a las familias veracruzanas.