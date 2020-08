Banquetas en Veracruz, trampa mortal para transeúntes

La delincuencia de bajo calibre, la despreocupación de la CFE y de Protección Civil del ayuntamiento de Veracruz han dejado en la esquina de Mario Molina con 5 de Mayo una verdadera "trampa" mortal para los peatones en la banqueta de ese punto situado en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz.

Desde hace quince días como nos informaron vecinos del lugar, se robaron una de las 5 tapas de metal que conforman un registro que se encuentra al pie de un transformador.

Junto al faltante hay una rejilla, pero a pesar de que este paso en la banqueta es poco concurrido, se encuentra al pie de la entrada de una casa y por las noches, sin señal alguna, se convierte en una mortífera trampa pues además de que alguien pueda golpearse con la orilla de hierro o concreto, caerá en agua de lluvia estancada con cables de alta tensión o por lo menos electrificados por dentro.

Sin señalamientos

"Por las noches esta zona es paso de gente indigente que no anda al cien, ya sea porque andan inhalando estupefacientes, marihuana o simplemente salen hasta las chanclas de las cantinas de por aquí, alguien que no venga en sus 5 sentidos puede caer sin problemas ahí y no sabemos si eso está electrificado", comenta Tiberio Durango, comerciante de la zona.

Cabe destacar que no hay señalamiento alguno que advierta la falta de la tapa, tal parece que a CFE tiene toda su atención en cobrar más en sus recibos de luz en tiempos de pandemia que verificar como están sus registros.

Lo mismo Protección Civil del ayuntamiento porteño que al parecer tiene toda su atención en el cierre de calles y el boulevard.