Banco Santander se contradice, señala cuentahabiente asaltado

Falso que hayan detenido a Daniel "N" y a su esposa la mañana del martes como circuló en redes sociales.

"Tan falso que estamos platicando aquí ahorita que te estoy dando la entrevista", fueron las palabras de Daniel, cuentahabiente del banco Santander de Boca del Río que en días pasados realizó un video que se hizo viral a raíz del asalto que sufrió luego de visitar el banco.

Después de que la empleada del banco interpusiera una denuncia en contra del cuentahabiente por los delitos de discriminación y violación a la intimidad, por haberla videograbado sin su consentimiento y haber difundido el video en redes sociales, la noticia de que el señalado y su esposa fueron detenidos inmediatamente empezó a viralizarse en las redes sociales con fotos incluso de un hombre y una mujer que no son ellos.

Aunque Daniel jamás especificó en entrevista con IMAGEN de Veracruz si recibió citatorio o no, sí confirmó que tenía conocimiento de la demanda interpuesta por la cajera. Asegura además que en el video no se escucha que él la amenace de muerte: "Cuando yo le digo no sabes con quién te metes, ¿qué le estoy dando a entender?, le estoy dando a entender que se está metiendo con un ciudadano que no se va a dejar ni se va a quedar callado como mucha gente que lo hace por temor, ¿cuántos casos de robo hay similar a este?", comenta.

Se contradice Santander

Luego de escuchar una entrevista radiofónica que se le hizo a Gamel Durán, director ejecutivo de comunicación externa a nivel nacional del banco Santander, Daniel "N" asegura que el banco se contradice, pues es mentira que hayan facilitado y aportado de buena manera todos los elementos que se necesitan en la investigación, es cierto que ya dieron los videos que involucran el caso pero no fue tan fácil obtenerlos para las autoridades, aseguró el entrevistado.

"El banco no ha dado la cara para nada, se presentó a declarar la mujer risueña – la cajera que se ríe en el video- porque incluso cuando llega a declarar llega a las risas (...) o sea, esa risa de la señora de lentes, la morena, es una risa delatadora de nervios, es la única que acude a declarar junto con otro personaje de ahí que no sé quién es, porque nunca dieron nombres, la mujer que me atendió y me dio el dinero nunca dio su nombre y nunca le vi portando gafete con identificación".

"La otra y el gerente de la sucursal no se han presentado"; además de que primero dicen en un comunicado que el personal no manejó celulares y en la entrevista radiofónica acepta que sí hay empleados que se les permite utilizar celulares como a los ejecutivos.

También señaló que la atención al cliente de parte del gerente y los empleados de Santander en el momento de su queja grabada en video, es deficiente, pues a pesar de verlo con sangre, una de las cajeras se rió faltando al respeto y el gerente de la sucursal, quien dice ya tiene fama de déspota jamás salió a atenderlo ni le dio la cara : "Y algo bien curioso, cuando se presenta todo esto en el banco, pasa mucho tiempo para que el gerente salga, ¿por qué viendo la magnitud del escándalo, el problema, el griterío, ¿por qué no sale a dar la cara?.

Haber señor ¿qué pasó? Siéntese, tranquilícese, su actitud es de total despotismo, una persona déspota, yo tengo otro video donde ya que sale le digo que me acaban de asaltar y él me dice: ¿y qué quiere que yo haga?, ese video lo tengo reservado, esa no es la actitud que debe tener un gerente de banco", señaló.

Amenazado y protegido

Debido a la situación que viven hoy en día, el hombre de 41 años de edad y su familia se han cambiado ya de domicilio y son resguardados por elementos de la Fiscalía General de Veracruz, que le brindan seguridad a donde quiera que vaya y en el nuevo domicilio. Algo que agradece y resalta, pues para él tanto la Fiscalía como las autoridades involucradas están haciendo muy bien su trabajo.

Todo es debido a que desde aquél día en que dio a conocer el video en redes sociales ha recibido inbox de diversas índoles, desde gente que asegura que el gerente del banco es un mal servidor público, ánimos, felicitaciones por su valor pero también amenazas de todo tipo desde diversos perfiles falsos de facebook.