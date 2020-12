Baja más de la mitad socios taxistas por crisis económica

La crisis económica golpeó severamente a las agrupaciones de taxistas, pues debido a la falta de ingresos registraron una baja importante de socios.

Guillermo Larios Barrios, director de Radio Taxi GL, señaló que tan solo su organización pasó de 200 a 90 afiliados y es que la primera mitad del año se caracterizó por una fuerte recesión económica para todos los sectores por la llegada del coronavirus a México.

Incluso la agrupación en mención llegó a tener 40 socios ante la falta de trabajo.

"Llegamos a tener 40 nada más porque la gente al no ver que haya movilidad pues no recibe dinero, no tiene ingresos y se va a trabajar a otros lados".

Por falta de ganancias hubo taxistas que tuvieron que devolver los vehículos que sacaron a crédito, ya que no pudieron solventar los pagos de las letras.

Por el momento no se vislumbra que pueda mejorar el número de afiliaciones, incluso podría ser complicado el primer trimestre de 2021.

"Han tenido que entregar los carros, otros los han abandonado, patrones han tenido que dejar sus carros parados".

Larios Barrios insistió en que el sector necesita urgentemente reactivarse ya que fue un año difícil para todos.