Baja afluencia de 'cuarentones' para la segunda dosis de vacuna de covid-19

El primer día para aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a personas de 40 a 49 años de edad, en la ciudad de Veracruz , transcurrió con poca afluencia en los módulos, el argumento más común es que no hay apoyo de las empresas, sin embargo, fue refutado de inmediato.

Al igual que como se observó en días pasados con el grupo de edad de 30 a 39 años, en esta semana que arrancó, la etapa de segunda dosis para los cuarentones no se observó gran flujo de personas.

Ni siquiera había vendedores ambulantes ofreciendo volovanes, panes y tortas, como ocurría cuando le tocaba la vacuna a los grupos de 60 años en adelante y los de 50 a 59 años.

QUERER ES PODER

Renuentes a dejarse fotografiar y a mencionar sus apellidos porque "ahorita cualquiera con teléfono celular te retrata y dice que es prensa", algunos adultos jóvenes comentaron que hicieron circo, maroma y teatro para ir al módulo porque en su trabajo no les dan permiso de salirse un momento.

Sin embargo, María quien dijo ser empleada doméstica, afirmó que cuando se quiere se puede, porque los módulos se abren desde las 8:00 de la mañana o antes, y da tiempo de cumplir las dos obligaciones.

"Yo me levanté muy temprano para alistarme, salir ya desayunada y con todo lo que llevo a mi trabajo. Llegué al módulo mucho antes de las 8:00, como a las 7:00, pensando que iba a encontrar una enorme cola, pero había pocas personas, así que me vacuné y no llegar tarde a mi trabajo"

"Lo que pasa es que muchas personas no quieren levantarse temprano, a lo mejor entran a trabajar a las 10:00 de la mañana y les pesa pararse de madrugada. Que piensen que es por su bien, por su propia salud y para no contagiar a su familia: muchachos, hay que madrugar", expresó María.

El módulo del Club Naval lució con escasa participación, aunado a que corresponde a una zona con poca densidad de población que abarca a colonias ubicadas hacia el norte, pero céntricas, como la Manuel Contreras, México y Formando Hogar, entre otras.

En cambio, el módulo de la Facultad de Medicina, ubicado en la calle Iturbide entre 20 de noviembre y Carmen Serdán, sí tuvo más afluencia porque abarca a colonias y fraccionamientos más lejanos y poblados.

En el primer día correspondió vacunarse con segunda dosis a adultos jóvenes cuyo primer apellido va de la letra A a la E; y este martes, de la F a la J.

