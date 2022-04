ayuntamiento_de_veracruz_no_otorga_permisos_para_vender_a_colectivos

Elizabeth Montalvo, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz, señaló que desde enero buscaron un acercamiento y entregaron solicitudes para obtener el permiso para la venta de alimentos en temporada de Semana Santa y para Carnaval, tal y como lo han realizado al menos en cuatro temporadas anteriores, a excepción de los años de pandemia.

"Este año desde enero empezamos a solicitar por medio del secretario particular de la alcaldesa para que nos otorgaran el permiso para la venta (en) Semana Santa y de Carnaval, pero no obtuvimos respuesta, llevamos un oficio al ayuntamiento y no, y todavía el lunes me comuniqué con el secretario particular y nos dijo: que no, que no había permiso para nadie".

Ni las intervenciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni la diputada local Anilú Ingram, lograron que el Ayuntamiento de Veracruz les otorgara el permiso para estos días, para el que incluso con la esperanza de que les dieran a última hora el sí y planeaban qué llevar.

"Yo estoy un poco triste porque la alcaldesa es mujer, pensamos que iba a haber una mayor empatía con las madres de desaparecidos o los familiares de las víctimas, pensamos todas si el exalcalde Fernando fue muy empático con nuestra causa, fue muy humano con nosotros, pues con la alcaldesa esperábamos una atención igual, ya no mejor, pero si igual y no, créame que da tristeza, nos equivocamos", afirmó Elizabeth Montalvo.

