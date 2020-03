Ayuntamiento de Boca debe reinstalar y pagar a ex empleados

El Ayuntamiento de Boca del Río debe pagar salarios caídos por un monto que asciende a 10 millones de pesos y reinstalarlos en los puestos que desempeñaban desde antes de la administración 2014-2017, aseguró el abogado Rodolfo Llorente Mosqueda.

Explicó que sus representados fueron despedidos injustificadamente en 2014, e iniciaron un litigio que demoró tres años; el 31 de mayo de 2017, durante la administración de Miguel Ángel Yunes Márquez, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo favorable, que obligaba al ayuntamiento a reinstalarlos, lo que nunca se cumplió.

El 12 de febrero de 2020 se promovió un nuevo juicio ante la justicia federal, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito con número de expediente 107/2012, ya que, afirmó, la autoridad municipal ha incumplido la sentencia del Tribunal arguyendo falta de presupuesto.

Sostuvo que el caso no tiene implicaciones más allá de las estrictamente laborales porque los quejosos no desempeñaban puestos ejecutivos ni de dirección.

"No desviemos el tema, el tinte no es político, es meramente hacer cumplir la justicia. Queremos hacer un pronunciamiento para que el órgano constitucional dé seguridad y cabal cumplimiento a este laudo que por más de tres años de litigio laboral no ha cumplido el Ayuntamiento de Boca del Río.

"No son ni directivos ni subdirectores, son trabajadores administrativos, auxiliares, intendentes, que son sueldos que oscilan en 200 pesos diarios (...), el dinero acumulado estamos hablando de alrededor de 10 millones de pesos hasta el día de hoy".

Por ello se dijo consciente de que el despido no se dio en la administración actual, pero explicó que no se sentencia a quien encabeza al ayuntamiento, sino a la institución.

Se dijo confiado en que el órgano constitucional obligará a cumplir, pues hay criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estados como Morelos, Puebla y Tabasco, donde se ha sancionado a alcaldes por incumplir sentencias y amparos federales.

Reiteró que no es una acción dirigida contra la comuna boqueña, sino contra la institución pues ésta debe responder en términos de la ley cuando ya hubo una sentencia favorable

"No puede quedar ninguna sentencia o laudo sin haber sido cumplido; es una violación flagrante a la administración de justicia a que todo gobernado tiene derecho. Hago un llamado para que den cabal cumplimiento y seguro estoy de que el órgano constitucional los obligará; de no ser así se logrará la destitución del alcalde y demás ediles que forman parte de la comuna de Boca del Río", aseveró.