aumentan_servicios_de_seguridad_y_alarmas_en_casa_ante_incremento_de_delincuencia

Cabe señalar que según el Observatorio Nacional Ciudadano , hasta los primeros meses del año 2021 el estado de Veracruz no figuraba entre los de mayor incidencia en delitos patrimoniales, en particular el robo en negocios y en casa-habitación, pues esas estadísticas las tienen los del centro, occidente y norte.

Ante la incidencia delictiva en el ámbito patrimonial, cada vez más personas voltean hacia los sistemas de alarmas como una opción para prevenir incursiones no deseadas en sus oficinas y en sus domicilios particulares.

Sin embargo las cifras se refieren a los delitos denunciados, y en el país aún no se afianza la cultura de la denuncia porque muchas personas no confían en las autoridades, de modo que prefieren olvidar el asunto y éste no queda registrado en las estadísticas.

DEL SUSTO A LA ACCIÓN

Personas como Marcela "N" prefieren instalar sistemas de seguridad que estén accesibles a su presupuesto, para no sufrir sobresaltos.

Ella tiene su domicilio en el fraccionamiento Costa Verde, de Boca del Río, y apenas el mes pasado recibió la visita de amantes de lo ajeno, aunque para entonces ya contaba con dispositivos que contribuyeron a impedir el atraco de los delincuentes.

Es usuaria del servicio de alarmas Intersyst Seguridad y Control, y relató que el día 3 de junio a las 3:30 de la tarde recibió una llamada de la Central de Alarmas, donde le notificaron que se había activado la zona 23 de su casa y que ya se había activado el botón de pánico.

En consecuencia, en minutos el personal de la Central de Alarmas arribó a su vivienda y le informó que había visto a un sospechoso ingresando por el jardín, y al establecerse que se trataba de un robo en proceso, la central de Intersyst movilizó a la policía y se logró detener a 3 hombres como presuntos responsables de tentativa de robo y se frustró el atraco, relató Marcela.

La usuaria dijo contar con el servicio de alarma en su vivienda desde hace 8 años, y que lo contrató después de un evento de robo en grado de tentativa cuando la familia se encontraba en casa. "Contamos con Monitoreo y Plataforma Alarm, eso ha sido una de las mejores inversiones porque brinda seguridad a mi familia", expresó.

Sugirió que en la medida de la posibilidad económica cada quién contrate algún servicio de seguridad porque los delincuentes no avisan cuándo visitarán una vivienda y probablemente lo harán armados, para someter a las víctimas.

BUSCAR OPCIONES

Los sistemas de protección tienen integrados desde sensores de movimiento, detectores de humo, hasta cámaras de videovigilancia para evitar el ingreso de intrusos en residencias o negocios; y esos equipos pueden ser autónomos y/o monitoreados.

La inversión varía en función de la calidad y las especificaciones técnicas particulares de cada usuario y el sitio en donde se instalará el equipo, pero especialistas de Intersyst destacan la importancia de nunca quedar desconectado de los sitios que recibirán las alertas.

Por ello los sistemas inalámbricos brindan ahora una mayor seguridad en todos los ámbitos, y aunque el intruso intente cortar la línea telefónica o la electricidad del inmueble, el sistema de alarma siempre estará comunicado con la Central de Alarmas.

Es primordial un sistema confiable, eficaz y rápido para combatir a la delincuencia o prevenir un robo, pues la tecnología avisa oportunamente al usuario sobre una posible amenaza de intrusión y así se moviliza a los equipos policiacos y a los auxiliares de asistencia, para frustrar los ilícitos.

La importancia de la alarma es dar un aviso oportuno y respuesta inmediata ante una emergencia. El efecto es mejor cuando el equipo está conectado a una central de monitoreo operada los 365 días del año y con unidades de supervisión en caso de incidencias cuando exista la probabilidad de un allanamiento o intrusión, opinan los expertos.