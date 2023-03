Aumentan en 300 % fraudes por supuesta venta de casas en Veracruz

Hasta un 300 por ciento han incrementado los fraudes en la supuesta venta de casas, señaló presidenta de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de México A.C. (AAIMAC) en Veracruz, Mónica Miranda Pozos.

Afirmó que han detectado un aumento de supuestas ofertas de venta de casas que resultan ser un fraude. Utilizando las redes sociales, principalmente Facebook, publican casas que ofrecen como supuestos remates hipotecarios.

"Si, hemos visto como un aumento sobre todo en remates hipotecarios, donde son casas que ni siquiera la persona tiene un adeudo y están las fachadas de su casa y las están ofreciendo como remates hipotecarios, entonces tengan mucho cuidado.

"También cuando tengan un contacto, todos tenemos nuestras redes sociales pero cuando tengan un contacto con un asesor a través de Facebook, por favor verifiquen que realmente sea una persona capacitada y certificada".

Informó que en el último año han incrementado un 300 por ciento los casos de fraude en la venta de viviendas, por lo que pide verificar que quien publica la oferta sea un agente inmobiliario agremiado a una de las asociaciones reconocidas a nivel nacional.

Para evitar este tipo de situaciones y que se cuente con un padrón único de agentes inmobiliarios, integrantes de este sector y diputados locales de la conurbación Veracruz y Boca del Río, elaboran una propuesta de reglamentación de la Ley Inmobiliaria, la cual fue publicada desde el 2012, sin embargo, no tiene reglamento además de requerirse su actualización.

Miguel Gómez, integrante de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de México A.C en Veracruz, señaló que en la zona conurbada de Veracruz hay más de 3 mil personas realizando esta actividad pero solo en las asociaciones activas que hay en el estado, que son dos, hay más de 150 solamente, los demás algunos si se han certificado.

"Tenemos un padrón como AAIMAC de 200 personas certificadas a nivel nacional, con la certificación CONOCER de la SEP de asesor jurídico o asesor inmobiliario de comercialización de bienes inmuebles, y por parte de AMPI habrá otras 200 personas, pero de los 3 mil no hay personas que se estén capacitando y certificando en el medio y están dando un servicio no adecuado y no legal hacia sus clientes", dijo.

Con esta propuesta de reglamento de la Ley Inmobiliaria se busca poder certificar a quienes ejercen la profesión de agente inmobiliario y que cuenten con una cedula profesional, lo que garantizará a quienes requieran de sus servicios que acuden con una persona capacitada.

Sergio Lavalle presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI sección Veracruz, recordó que a nivel nacional 20 estados cuentan con Ley Inmobiliaria, Veracruz tiene la ley pero no el reglamento.

"El gobierno federal a nivel nacional emite una norma oficial para las operaciones inmobiliarias, la norma 247; precisamente en nuestro reglamento lo que hemos estado trabajando es alinear el reglamento que estamos presentado con la norma 247 tomando una iniciativa del gobierno federal precisamente para proteger al consumidor, a la vez la única manera de proteger a un consumidor es profesionalizando el gremio para evitar un mal uso o un fraude", dijo.