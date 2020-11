Aumentan de peso por el Covid

De dos a 6 kilos es el promedio de peso en 6 meses de pandemia





La pandemia ha ocasionado en los últimos 6 meses un alza de entre dos y seis kilos de peso en la población latinoamericana y ha sido la ansiedad uno de los factores que ha propiciado esto, así lo dio a conocer el nutriólogo argentino Matías Marchetti en el Seminario Digital "Nutrición y Obesidad en la nueva normalidad".

"Yo lo veo desde la parte empírica a través de mis casi tres mil pacientes, yo entiendo que hay un promedio en alza entre dos a seis kilos en estos seis meses que tengo de control que he analizado los datos", dijo el también especializado como técnico en la salud, alimentación y actividad física.

Abundó que a pesar de que mucha gente aprovechó la cuarentena para mantener su actividad física o hacer más, otro tanto se vio afectada por la ansiedad, "Para muchas personas la ansiedad y esta cuestión de la sensación de inestabilidad les produce más ganas de medicarse con comida".

Para Marchetti quien se interesó a los 15 años por la nutrición debido a que a los 11 padecía obesidad, la ansiedad es un proceso que no siempre está bien entendido, pues ya "bien puesta" es una emoción que el ser humano tiene que vivirla porque te prepara para hacer muchas cosas y te defiende para hacer muchas cosas.

Ansiedad glotona

Según palabras del sudamericano, la ansiedad no hay que entenderla como una emoción negativa, sino que es normal y hay que vivirla y disfrutarla, sobrellevándola con hábitos a favor.

"¿Qué pasa cuando esa ansiedad no se canaliza por los planos más saludables que es la actividad física o pensamientos positivos, sino que uno va automáticamente cuando siente la ansiedad, para no sentir esa sensación tan desagradable, en algunos casos, se medica con comida y ahí es cuando uno se equivoca".

Otros factores que favorecen el aumento del peso son sin duda los hábitos de la gente, pues muchos no tienen el hábito de ir a una verdulería a comprar una manzana o un plátano y sí el mal hábito de ir a la tienda y comprar un snack o comida chatarra, es ahí donde está lo peligroso.

"Un snack tiene dieciocho sustancias de un producto procesado que te dan más apetito y la manzana es la manzana. Una cosa es comer sano y otra cosa comer sano como come mi amigo, como come mi esposa, mi compañero de trabajo, cada personas es individual no puedes comer igual de sano como come alguien que pesa 55 kilos u 85, en alguno de los dos casos va a haber deficiencia o superávit".

Dieta Keto

La dieta catogénica o dieta keto consiste en ingerir más alimentos ricos en proteínas y grasas, dejando de lado la ingesta de carbohidratos con la finalidad de generar una 'cetosis' en el organismo; es decir, un exceso de cetonas en la sangre.

Lo anterior ocasionará que las cetonas, producidas por el hígado al descomponer la grasa, funcionen como fuente de combustible en sustitución del azúcar.Esta dieta fue descubierta por el endocrinólogo Henry Rawle Geyelin en 1921 y en los últimos años se han popularizado.

"Podés hacer una keto con 5 por ciento de carbohidrato como podés hacer también una mediterránea con 50% de carbohidrato, en las dos tendrías salud, pero ¿con cuál te sentís más cómoda(o), eso es lo importante".

Para el nutriólogo, la base de la pirámide nutrimental es la actividad física, pues el movimiento es fundamental, y no precisamente tiene que ser ejercicio de alto rendimiento, sino algo que se "conecte" con tu cuerpo.