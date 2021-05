aumentan_cortocircuitos_en_veracruz_y_boca_por_altas_temperaturas

PUBLICIDAD

Puntualizó que el aumento de aparatos en el hogar debe efectuarse con apoyo de profesionales para determinar con exactitud la calibración que se requiere, los cables que suministrarán y que no existan fallas.

"Comúnmente los meses de mayo a septiembre hacemos un uso más alto de la energía eléctrica. Muchas veces las instalaciones en las casas no reciben mantenimiento ni se les revisa. Comúnmente alguien renta o compra un espacio y crece en infraestructura instalando aires acondicionados".

Advirtió que el calentamiento de los cables puede derivar en cortocircuitos y accidentes.

Se recomienda que al menos cada cinco años se revisen las instalaciones eléctricas en casa- habitación, pero no se hace.

"No tenemos una cultura de la prevención al menos en ese tipo de instalaciones. No hay estadística actual de los accidentes porque depende de la calidad del material que se esté manejando pero tenemos de forma muy general que se da este tipo de accidentes que no de darían darse".

Llamó a los veracruzanos a revisar sus instalaciones eléctricas y recurrir a los profesionales en caso de colocar nuevos equipos como climas, ventiladores, refrigeradores y otros que puedan demandar un consumo adicional de energía eléctrica.

