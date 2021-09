El optimismo de ver que cada vez más personas recibían los fármacos entre grupos de edad más amplios y más jóvenes contribuyó a que se confiaran y acudieran a actividades multitudinarias y sin las debidas medidas de protección como el cubrebocas y el uso de desinfectantes.

La consecuencia ha afectado al gremio representado por el dirigente y enlutado a las familias de taxistas, dijo.

"Antier (sábado) me informaron del deceso de un amigo al que le decíamos ´la vaca´, en el ADO, un amigo estimado por el gremio en esa zona. Falleció y nada más lo vi en el reporte de los chats. Es triste porque son amigos de muchos años en el transporte y familias que quedan en el desamparo. Ahorita a un amigo lo tenemos en el Seguro Social, Félix, que también tiene muchos años en el gremio. Y así, son muchos casos, que nosotros tenemos perdida la cuenta, las bajas ya son sin que nosotros llevemos alguna contabilidad.

"Las redes y la gente perversa creo que hicieron su efecto, de que se iba a acabar el mundo, que nos íbamos a volver zombies, que ya está destinado que la población se va a extinguir con una vacuna, eso surtió efecto en mucha gente. Cuando tienes problemas de debilidad mental y le crees mucho a lo primero que te dicen, definitivamente se rehúsa la gente a vacunarse y ése es el gran problema", señaló Ortiz Martínez.

SIN ESTUDIANTES

El dirigente de los trabajadores del volante resaltó que hasta el momento el regreso a clases no se ha traducido en incremento de trabajo para ellos, pues prácticamente no se percibe la afluencia a las escuelas.

Opinó que probablemente en un futuro no muy lejano ya podría haber mayor flujo estudiantil y eso repercutiría positivamente entre los taxistas, pero no en este momento.

"No hay una actividad que a nosotros nos lleve a sentirlo principalmente en nuestro bolsillo. Sí tenemos la seguridad de que en cuanto se reactive al menos el 50 por ciento, con el 50 por ciento del estudiantado de manera presencial, la percepción va a ser otra.

"Hasta cuando la autoridad lo permita, las condiciones se den, la sociedad se adapte con el gobierno y mínimo esté yendo el 50 por ciento, es cuando lo vamos a sentir ya bien en el gremio. Antes, no lo creo, y no dudo que ya haya alguna ligera actividad de tomar taxi, pero no se siente todavía", puntualizó Ortiz Martínez.

Tampoco espera mayor demanda de corridas en esta semana de fiestas patrias, pero dijo entender que en ese gremio varios compañeros buscarán alguna mejoría económica.