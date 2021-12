Aumentan 25 por ciento robos a través de transferencias bancarias

Noticia Relacionada Se queda Misantla sin servicio de ´sirena´

Tan solo este mes recibieron siete reclamos por robos que pasan del millón de pesos y fueron cometidos mediante transferencia electrónica.

"Si tú das las claves en una transferencia electrónica donde te llegó un correo apócrifo y si tienes 2 millones se los roban. Hemos recibido quejas por transferencias de 3 o 4 millones de pesos en estos días. Tenemos un promedio de un millón de pesos y es el mes en que más hemos recibido quejas, tan solo siete asuntos pasan del millón de pesos".

Llamó a tener cuidado con los mensajes electrónicos que contienen documentos adjuntos, llamadas telefónicas en las que solicitan datos personales, mensajes de texto que prometen créditos, entre otros.

Reiteró que el fraude aumentó 25 por ciento en lo que va del mes de diciembre porque la gente recibe aguinaldos y adelantos de sueldos.

"Ahorita todo mundo vamos al cajero a ver si ya nos depositaron entonces se debe ir en horas de oficina. Procurar ir a cajeros que están en sucursal por si tenemos algún problema lo resolvamos de inmediato, no dejarnos ayudar por nadie. No suelten su tarjeta y las transacciones electrónicas no las hagan en internet público y si les piden claves personales no las den".

El delegado recordó que los bancos no solicitan claves personales por lo que es importante tener cuidado.

Sobre las transacciones cuyo fraude rebasó el millón de pesos, dijo que el 60 por ciento se resolvió a favor del usuario y otra parte se mantiene en proceso.

"Desgraciadamente en ocasiones el usuario ya llega con su denuncia y en ella especifica que otorgó las contraseñas y claves personales entonces nos cuesta más trabajo ayudarlo. Aquí es decir yo no se las di, lo niego y solicito que se investigue y me resarzan el dinero".