Aumenta abandono de mascotas por temor al coronavirus

Se reporta un incremento de animales abandonados en ciudades grandes del estado por falta de solvencia económica y por temor al coronavirus.

Ana María Rivas, presidenta de la asociación "Amo la Vida Pro Mejor Animal", reconoció que es notoria la presencia de perros y gatos en las calles.

El problema es que algunas personas piensan que el covid-19 se transmite a través de los animales y los abandonan a su suerte.

Tan solo la organización ha recibido 30 reportes de abandono de perros y gatos en lo que va de la cuarentena.

Sin embargo la cifra podría ser mayor ya que no en todas las personas hacen del conocimiento cuando encuentran un animal en situación de calle.

Puntualizó que una mascota implica responsabilidad y aunque algunos argumentan la falta de solvencia económica no es argumento para abandonarlos en

la vía pública.

"Hago un llamado a que se informen bien, ellos no son transmisores del coronavirus y son parte de la familia, que coman sopa, arroz o avena, siempre hay una forma de poder alimentarlos aunque no sea con la calidad que se debiera, pero pensemos que esto es momentáneo, pero no los abandonen por favor a su suerte".

Pidió informarse pues los animalitos no transmiten el coronavirus además que podrían generarse problemas mayores ante el incremento de animales en la vía pública.