"Al no haber apoyo o espacio suficiente no podemos rescatarlos a todos. Muchas veces los esterilizamos, dejamos que se recuperen y de ahí lo regresamos a la calle pero ya esterilizado y con la certeza que no se va a seguir reproduciendo".

La agrupación llamó a las personas a contactar a la agrupación a través de sus páginas en redes sociales ya que tienen animales en resguardo a la espera de ser adoptados.

Tan solo el año pasado rescataron 50 perros y gatos, mismos que fueron rehabilitados con ayuda de la agrupación.

A los animales adoptados les dan seguimiento para saber que se encuentran en buenas condiciones.

"El requisito para adoptar es el INE, comprobante de domicilio actualizado, se llena un formato para que la persona que adopte no lo regale, porque muchas personas adoptan y luego lo dan a la vecina o la prima. Que se comprometan a que ellos lo van a tener, sino nos lo tienen que regresar a nosotros".

La activista reconoció que en ocasiones le regresan el 20 por ciento de los animales que se dieron en adopción.

Actualmente tienen a la espera de un hogar 25 perros adultos de distinta talla y 3 gatos bebés así como varios adultos.

También hay 6 cachorros puestos en adopción.