De enero a la fecha el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz apoyó a 33 niños migrantes, sobre todo nicaragüenses y hondureños.

"No tenemos una referencia con el año pasado porque en 2020 migración no nos solicitó el apoyo, no fue que no lo diéramos. Apenas en 2021 que subió el flujo fue que nos solicitaron el apoyo. No tenemos una comparativa con el año pasado pero sí con 2018 y 2019 y hay un incremento de 50 por ciento".

Sin embargo, el organismo asistencial no recibió solicitudes de apoyo por parte de los haitianos que se encuentran en la ciudad, para pernoctar en albergues o recibir algún otro tipo de atención.

La funcionaria municipal admitió que tampoco podrían hacer uso de las instalaciones del refugio ubicado en la calle Canal.

Pese a ello se mantienen al pendiente para detectar niños migrantes no acompañados a fin de resguardarlos.

"En el DIF de Veracruz no tenemos albergues destinados para migrantes, el único que hay lo maneja DIF estatal, pero aquí no contamos con uno. Sin embargo, si damos apoyo a niños sin acompañamiento y hemos estado trabajando de la mano con migración".

Actualmente solo se encuentra un niño hondureño bajo resguardo de la Procuraduría de la Defensa del Menor.

Tiene tres meses en la ciudad y está por concluir el trámite para que sea repatriado.

Insistió en que el albergue nocturno de Canal no podría ser destinado a apoyar a las familias de haitiano.

"El de Canal es general pero ya tenemos una población que continuamente llega. Su modalidad es que abre a las 6 de la tarde y los primeros 50 son los que llegan a tener un lugar, nosotros no podríamos manejarlo para tener una población fija".

Insistió que en comparación a 2020 incrementó el número de niños no acompañados, ya que debido a la pandemia muchos no viajaron porque estuvieron en confinamiento, por lo que no es referencia.

A partir de los primeros meses de este año el flujo migratorio fue mayor.