Atletas protestan contra el IVD por no recibir pago de becas

Atletas del Instituto Veracruzano del Deporte se manifestaron en las inmediaciones del zócalo de la ciudad de Veracruz para quejarse que no han recibido el pago de sus becas.

Con pancartas solicitaron al Gobierno Estatal bajar los recursos pendientes.

Puntualizaron que el deporte se ha visto también lastimado por la contingencia de coronavirus, como ocurrió con el resto de sectores y actividades por eso necesitan el recurso.

El entrenador Rubén Arrieta Ortíz, dijo que además al interior del IVD decidieron disminuir el pago de las becas y en algunos casos dejar de sus pagar a deportistas.

“Ahorita bajaron las becas y no es posible porque Sefiplan te autoriza un presupuesto, nosotros cobramos en febrero y ahorita nos los bajan. En mi caso fue disminución y no fueron ni mil, ni dos mil pesos, a mi me disminuyeron 10 mil pesos”.

Insistió en que los atletas necesitan sus becas sobre todo ante la cuarentena que también afectó al deportes.

Las actividades en el IVD se suspendieron desde hace algunas semanas para prevenir contagios del Covid-19, pero no es pretexto para retener el pago de los recursos.

Responsabilizó al director Héctor Ruíz de haber tomado la determinación de disminuir el monto de becas.

Pidió que se revise al interior del IVD pues existen malos manejos y anomalías y no se actúa al respecto en tanto son afectados los atletas.

La manifestación se llevó a cabo en la avenida Independencia esquina Zamora.