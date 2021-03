Atila cambió el cuadrilátero por las tijeras

En Juan Antonio Atilano Balladares, desde muy pequeño, despertó el interés por la lucha libre, tanto que hoy es mejor conocido en el deporte de las cuerdas como "Atila, El Guerrero", pues desde hace 25 años va de arena en arena movido por el amor a este deporte.

Desde hace años, por lo que él llama causas de fuerza mayor y por la necesidad de dedicarle más tiempo a su hijo, aprendió el oficio de peluquero, en el que constantemente se actualiza y actualmente es uno de los más recomendados en la zona metropolitana.

"Atila" aprendió a salir avante en esta pandemia, donde miles de negocios han tenido que cerrar su puertas, Atila´s Barber continúa atendiendo a sus clientes, con todas las medidas que la nueva normalidad implican, gracias a la disciplina que tiene por el mismo deporte ha sabido sobrellevar esta temporada crítica.

"Los cubrebocas los mandé hacer con temática de la lucha libre, lo que fue muy llamativo, desde que inició la pandemia los uso, ya me acostumbré a estar todo el tiempo con ellos, sanitizo la silla cada vez que cambio de cliente, a la entrada hay un tapete sanitizante, gel antibacterial, atendemos con sana distancia y trabajo por citas para evitar que haya aglomeraciones de gente", señaló.

Extraña las cuerdas

Durante 25 años, "Atila, El Guerrero" nunca había parado de luchar, hasta que esta pandemia impidió cualquier tipo de actividad de contacto y actualmente todo está parado.

"Mis compañeros ya quisieran estar luchando, yo nunca había parado, ni con lesiones ni nada, ya lo extraño, ya quiero regresar a los encuerdados, es triste porque no estoy haciendo lo que me gusta, me gusta estar en el deporte de los costalazos".

"Mi pasión por la lucha nace de un programa de la televisión jarocha, donde pasaban luchas y las iba a ver en vivo, cuando mis padres se separan me quedo viviendo con mi papá, mi mamá vivía cerca de una arenita y un día en lugar de ir a verla me fui a la arena, se me ocurrió entrar a entrenar y ya ahí me quedé", recordó Atila.

"Hice mi debut en abril de 1995 estaba muy chiquillo, he viajado, he andado, es un deporte muy bonito si lo sabes respetar, es como el patito feo de los deportes porque no es un deporte olímpico, es un deporte de la cultura de México, el mexicano está acostumbrado a disfrutar la lucha libre", dijo emocionado.

Mientras su agenda se encuentra repleta en Atila´s Barber, donde trabaja de lunes a domingo y destaca que sus afectaciones por la pandemia de Covid-19 han sido mínimas, gracias a un trabajo ordenado, al que también se ha adaptado su numerosa clientela y donde se pueden hacer citas al número de celular 2299832398.