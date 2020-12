Atiende mercadito como farmacia

El mercadito foráneo que se ubica en la calle Úrsulo Galván y a unos pasos del mercado Unidad Veracruzana ofrece a la gente un sin número de legumbres, verduras pero sobre todo frutos que muy poca gente conoce, y que no sabe que tienen propiedades curativas importantes, incluso para prevenir el Covid.

En un tramo aproximado de 110 metros están ubicados 14 puestos improvisados con cajas de madera y palanganas de plástico, en cada una de ellos uno o dos personas provenientes de lugares como Jamapa, Soledad de Doblado y hasta del barrio de la Huaca atienden desde las 7-8 de la mañana.

"Nosotros llegamos a las 6 y empezamos a vender a las 7, la mayoría se va como a las 2 de la tarde como nosotros pero hay algunos que se quedan hasta las 3:30 o 4 de la tarde, la mayoría somos de Jamapa", dice doña Ernestina Sanabria.

Los puestos están al sol y la gente se sienta en cubetas, cajas, bancos o sillitas, la mayoría son vendedores mayores de los 55 años. En este lugar se pueden encontrar productos del campo curativas o utilizadas para el tratamiento o prevención de enfermedades.

Salud en cajas

Crucetillo, zapote negro, carambola, yuca, malanga, camote, yaca, tomatillo, limón amarillo, limón criollo, limón persa, chilpalla, papaya, plátano, nopal, calabaza, naranja, lima, toronja, hojas de epazote, orégano, cilantro, berro, pápalo, miel, tamales y tacos son algunas de las cosas que aquí se pueden encontrar.

Algunas de las frutas, tubérculos o cítricos son desconocidos para la mayoría de la gente, pero ignoran el preciado "tesoro" nutricional que hay en estos puestos.

"El zapote negro tiene mucho hierro, cuando hubo zika y chingungunya esto lo compraban al por mayor, la malanga es muy buena, refuerza el sistema inmune y protege el corazón; el crucetillo es lo que más llevan por lo del Covid, previene y a los que están infectados los ayuda mucho", cuenta a Imagen del Golfo don Seferino Arteaga quien viene de Jamapa.

La carambola o fruta estrella absorbe el hierro gracias a que tiene vitamina C, es antioxidante, laxante y ayuda al tránsito intestinal, una rica opción para prevenir el Covid. Este producto y muchos más no son muy conocidos por la gente que normalmente no los encontrará en los mercados de la zona.

Además, los precios son muy accesibles, un kilo de malanga cuesta $20, 100 gramos de chilpalla $10, una lata mediana de crucetillo cuesta $100, 7 crucetillos sueltos cuestan $20.