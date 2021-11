Por ello puede ser aprovechado por aquellos que enfrentan complicaciones económicas para retomar su preparación académica.

"Hay familias desestructuradas, familias que desaparecieron y mucho dolor y quien sufre más es la gente más marginada y en este caso la gente que no sabe leer ni escribir. Tenemos también jóvenes que dejaron la escuela. Nosotros podemos ayudar a los jóvenes que dejaron la escuela, no pedimos uniformes, no pedimos cuotas".

El IVEA atiende actualmente a 67 mil personas de distintas edades, incluidas personas con discapacidad. Son 118 plazas comunitarias en 25 coordinaciones en todo el estado.

Trabajan de la mano con autoridades educativas de los ayuntamientos para establecer convenios y llevar acciones de coordinación.

"Enseñamos también a leer y escribir a personas con lenguaje de señas, con autismo o que han sufrido bullying. Tenemos en Veracruz y Boca del Río convenios y se está atendiendo gente. En todos los municipios estamos trabajando".

Por otro lado llamó a los integrantes de las diferentes instituciones educativas a sumarse como voluntarios al IVEA para seguir combatiendo el analfabetismo del estado de Veracruz.

"Necesitamos que las escuelas, secundarias, bachilleratos, el Conalep, tecnológicos y el subsistema de educación media que tenemos en Veracruz se sume y nos apoye con voluntarios".