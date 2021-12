atentan_consejeros_del_ople_contra_democracia:_garrido

"Hemos venido avanzando en estos cinco meses con la remoción que solicitamos al Instituto Nacional Electoral, sobre los siete consejeros electorales del Órgano Público Local de Veracruz debido a su desaseado trabajo que tuvieron en la elección 2021".

PODEMOS ha presentado las pruebas suficientes que consideran serán importantes para la remoción de los consejeros que en un principio eran siete, pero dos de ellos ya terminaron su periodo.

"El manejo tendencioso de la elección tanto a nivel municipal, como a nivel local, los cómputos distritales y municipales. Nosotros tenemos la evidencia de lo que ellos mismos nos han entregado, cerca de 800 actas que no tienen la manera de identificarse cuáles fueron los votos que tuvieron esas actas en esos municipios y en esos distritos".

Amenazas

Debido a todo lo que menciona el exdiputado local, hay también cerca de medio millón de votos que no se han podido identificar su cuantificación, debido a lo que entregó de forma certificada la secretaria ejecutiva del OPLE no es una evidencia como tal para poder dar como válido el proceso electoral.

Francisco Garrido Sánchez, dirigente de PODEMOS, creía en el OPLE por su buen funcionar en 2017 y 2018, pero considera que en 2021 su actuar no fue el mejor, "dichas boletas las hicieron como válidas de un cómputo en el cual determinan la pérdida del registro de PODEMOS por la falta de 10 mil votos y hay medio millón de votos que no pueden ser identificados, por lo tanto nosotros no podemos aceptar que esto sea correcto".

Junto con otros cinco partidos, PODEMOS está en riesgo de perder su registro apenas concluyan los pendientes extraordinarios de la pasada elección, como es el caso de la alcaldía de Veracruz.

"Siete consejeros no fueron capaces de respetar la voluntad de las veracruzanas y veracruzanos (...) quedarían cinco de los siete para el 2024 y eso sería muy riesgoso, que con el comportamiento que tuvieron ya en este proceso electoral todavía pongamos en riesgo el futuro democrático de Veracruz, eso sería muy peligroso para Veracruz".

