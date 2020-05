Artistas crean 'Movimiento Escena' para solicitar apoyo gubernamental

La industria del entretenimiento se ha visto severamente golpeada económicamente por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Más de 1.5 millones de personas entre artistas y organizadores de eventos no han tenido ingresos y los ahorros comienzan a agotarse.

Mario Contero, del grupo Campeche Show, señaló llevan prácticamente 10 semanas sin trabajar y al tratarse de una actividad no esencial no vislumbran reactivación a corto plazo.

Por ello, a nivel nacional, pusieron en marcha un movimiento denominado Movimiento Escena en donde participa también la Unión de Trabajadores del Espectáculo, Jala Cables y Movimientos del Aplauso para enviar una petición de apoyo a la Cámara de Diputados.

"Desde el día uno de la cuarentena el sector artístico y cultural nos hemos guardado, hemos mantenido la sana distancia y mantenido las recomendaciones de nuestro gobierno, seremos los últimos en regresar a laborar y si bien nos va esto será hasta septiembre. Por ello en redes sociales surgió un movimiento que promueve Ramsés Amadeus".

El 13 de mayo, a través del Movimiento Escena, los trabajadores de la industria del espectáculo solicitaron al Poder Legislativo apoyos

para el sostén de sus familias en los meses que restan de la inactividad económica.

Y es que además de la suspensión de eventos, hubo grabaciones, lanzamientos discográficos y diversos proyectos que se vieron afectados por las restricciones a las que obligó el COVID-19.

"Hasta el día de hoy no hemos obtenido una respuesta favorable. Somos más de 1.5 millones de personas afectadas y un sector al que las autoridades no han volteado a ver. Yo tenía planeado lanzar mi primer disco como solista cuando pasara la contingencia pero como no hay para cuando he decidido vender mi disco".

El Movimiento Escena también instaló centros de acopio para que las personas aporten en especie, incluso ya se han hecho entregas, sin embargo, es insuficiente y se requiere del apoyo del gobierno.

CONTERO

Con una carrera de 30 años dentro de la industria musical, Mario Contero promociona su primer material como solista: "Y Que Show Mario Contero".

Durante 20 años ha pertenecido al grupo de música tropical Campeche Show y recientemente dio a conocer el sencillo "Ya no te amo".

Mario Contero es productor independiente y fue arreglista de la nueva producción en la que incluso ejecuta el bajo.

El tema ya está sonando en distintas estaciones de radio de todo el país y el lanzamiento oficial se efectuará una vez que concluya la contingencia sanitaria del coronavirus.