Artesanos, preocupados por bajas ventas y contagios

Locatarios de artesanías del malecón de Veracruz se dijeron preocupados pues sus ventas no mejoran y los turistas que acuden a disfrutar de la ciudad y comprar recuerdos no usan cubrebocas.

Rubén Flores Hernández, locatario de la Plaza de Artesanías Miguel Alemán, señaló que desde marzo sus ingresos se vieron mermados drásticamente por las restricciones de movilidad a causa del coronavirus.

Y aunque es grupo vulnerable, regresó a trabajar una vez que el semáforo epidemiológico lo permitió, sin embargo, le preocupa que los consumidores no se apeguen a las medidas sanitarias para no contagiarse y no contagiar Covid-19.

"Los artesanos del paseo del malecón siempre tomamos precauciones pero nos da tristeza porque la gente que viene anda sin cubrebocas, hasta estornudan y no nos podemos meter porque es gente que no cree en eso. Los invitamos y se enojan pero el cubrebocas es muy necesario para acabar con esta epidemia que está acabando con mucha gente".

Confió en que diciembre permita mayor flujo de recursos y logren mejorar sus ingresos, pues llevan varios meses sin obtener ganancias que les permitan llevar el sustento a su hogar.

"Nosotros vivimos de lo que podemos, de lo que la gente nos compra, pagamos vigilancia, aseo de los baños, cumplimos con el protocolo, hay un velador y vivimos de nuestros propios recursos. Tenemos que estar levantando lo que podemos y nos esperan para pagar".

Agradeció a las personas que se acercaron a apoyar a los artesanos para sobrellevar la crisis económica.