Artesanos del malecón de Veracruz repuntan ventas pese a coronavirus

La paulatina apertura de la actividad comercial en Veracruz generado un repunte de 70 por ciento aproximadamente, afirmó Ángel Hernández Ramos, presidente de la Asociación de Artesanos Fundadores del Mercado "Miguel Alemán Valdés' en la zona del malecón.

Cabe recordar que, desde la vuelta a la nueva normalidad en mayo, varios locatarios de ese mercado ubicado en la calle Insurgentes Veracruzanos reabrieron sus puertas.

Sin embargo, pasaron meses para lograr ventas medianamente buenas porque hasta septiembre empezó a registrarse turismo, aunque no en las cantidades de antes.

Sin embargo, ellos han sido persistentes y no bajan la guardia porque hace falta el dinero y hay que cumplir con las obligaciones, dijo.

"Ya se empieza a ver resultados e incremento en las ventas, pero sólo está abierto el 80 por ciento de los locales, y los demás seguramente no abrirán mientras no haya vacunas contra el coronavirus", señaló Hernández Ramos.

De ese centenar de locales, 80 se ubican sobre Insurgentes Veracruzanos y 20 están en Landero y Cos.

Dijo que los locatarios de toda la vida son perseverantes y confían en que tarde o temprano cambiará la situación.

Rechazó que la reapertura al comercio sea un riesgo en sí mismo para detonar los contagios de Covid-19, y dejó en claro que debe haber corresponsabilidad de todos para evitar que crezca la estadística.

"El verdadero problema no radica en abrir el comercio, sino en que hay muchas personas irresponsables que no siguen las medidas sanitarias, que no se cuidan, no portan cubrebocas ni mantienen la sana distancia", puntualizó.

COVID

Sin embargo, el representante de vendedores de artesanías admitió que entre ese gremio sí se han registrado algunos contagios de coronavirus y aunque pocos, afectan la de por sí maltrecha economía de sus familias.

Recalcó que ellos sí se cuidan, pero están expuestos y lo peor es que no saben quién los contagió.