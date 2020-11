Artesanos apuestan al turismo para incrementar sus ventas

Para quien no forma parte de la cadena comercial de electrodomésticos y electrónicos, el Buen Fin no es una esperanza de ventas pero se apuesta al turismo que llega a Veracruz, aseveró Ángel Hernández Ramos, presidente de la Asociación de Artesanos Fundadores del Mercado ´Miguel Alemán Valdés´.

Explicó que ese programa que implementó el comercio organizado es para un segmento de vendedor cuya oferta no tiene que ver con los compradores de artesanías.

Cabe señalar que desde la implementación del Buen Fin, muchas personas esperan ofertas en mercancía como televisores, equipos de sonido, estufas, refrigeradores, lavadoras, computadoras, tabletas, teléfonos celulares, juegos de sala, comedores, ropa, zapatos y autopartes.

Las artesanías no parecen interesar a nadie en ese programa, y sus comercializadores apuntan no a la población local, sino al turismo, aunque este año no ha sido óptimo debido a la pandemia del coronavirus.

"Nosotros, gracias a Dios, la gente sigue viniendo a Veracruz; no son las ventas como otros años, pero los fines de semana se logra levantar un poco. Todos los días pedimos a Dios que no se olvide de nosotros porque la situación no ha mejorado al cien por ciento, pero ahí vamos. Se entiende que lo que busca el Buen Fin es que se incremente su flujo de dinero, y algo debe aparecer para nosotros.

"Nuestros productos tienen más desplazamiento entre la gente que viene de fuera. El Buen Fin busca que la gente salga y realice compras, en otro tipo de artículos. Nosotros apostamos a que Veracruz sigue siendo un lugar que le conviene a la gente venir a visitarlo", expresó Hernández Ramos.

Por otra parte el representante de vendedores de artesanías en la zona del Malecón de Veracruz dijo esperar que prospere en el ayuntamiento de Veracruz su propuesta de plantar algunos árboles en inmediaciones de esa zona, que armonicen con el ambiente y sean adecuados.

Resaltó la necesidad de que quienes acuden a la zona del Malecón tenga opciones de sombra, pues el sol en esa área es infernal debido a la enorme plancha de concreto construida en años pasados y el derribo de árboles, lo que la convierte en una enorme isla de calor por la que nadie quiere pasear.